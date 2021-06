Fiscal anuncia orden de aprehensión de Melisa Ibarra por intento de toma de la Defensoría del Pueblo en 2019





02/06/2021 - 20:46:56

ABI.- La expresentadora de televisión Melisa Ibarra no se presentó a declarar en la investigación relativa al intento de toma física de las oficinas de la Defensoría del Pueblo, ocurrido en 2019, por lo que la Fiscalía anunció que se emitirá una orden de aprehensión. “Al no presentarse y no justificar su inasistencia (el) Ministerio Público va evacuar la resolución de aprehensión correspondiente”, dijo el fiscal departamental Marcos Villa, según el reporte de radio Patria nueva. Ibarra estaba convocada a prestar sus declaraciones el martes. Según el fiscal Villa, la Defensoría del Pueblo denunció que en 2019 un grupo de personas intentaron ingresar a sus dependencias durante tres días consecutivos por lo que el Ministerio Público inició la pesquisa por los delitos de instigación pública a delinquir, amenazas y atentado contra la libertad del trabajo, indica un reporte de Erbol. En este caso también está denunciada la activista Guadalupe Cárdenas, quien se presentó ante el Ministerio Público y se acogió al silencio, informó el Fiscal. Indicó que la abogada Paola Barriga, también denunciada, fue convocada a declarar para el 4 de junio, añade la agencia. El anuncio de la orden de aprehensión contra Ibarra, se suma a otra orden similar emitida por la Fiscalía por un caso de asociación delictuosa en el que la expresentadora fue acusada porque su vehículo fue usado por personas que, vestidas con indumentaria policial, habrían cometido hechos de extorsión. Al respecto, el investigador Sergio Huamán, dijo a Bolivia Tv el 18 de mayo, que Ibarra conformó un grupo paramilitar que operó durante el golpe de Estado con el amparo de algunos jefes policiales.