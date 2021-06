Cuestionan estrategia del gobierno de Arce por altas cifras de contagiados y fallecidos





02/06/2021 - 20:37:13

Página Siete.- El Gobierno nacional es blanco de críticas por el incremento de contagios y decesos de personas a causa del nuevo coronavirus. En la pasada jornada fueron reportadas 3.439 personas con la enfermedad y 115 fallecidos, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia en marzo del año pasado. Ayer el ministro de Salud, Jeyson Auza, dio un informe con respecto al comportamiento de la enfermedad, en la cual mostró una cifra baja de la tasa de letalidad en la segunda y en lo que va de la tercera ola. Agregó que en algunas regiones el virus está en desescalada y en otras en aumento. Al respecto, el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, dijo que la realidad es otra y que los reportes que se tiene de los diferentes entes colegiados muestran el sistema de salud colapsó. “Si no se toman acciones esta tercera ola no agarrará mucho pero que la primera y segunda ola”, enfatizó. Por su parte, el secretario ejecutivo Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes), Fernando Romero, manifestó que Auza dice "medias verdades". Añadió que el nivel central de Estado en los seis meses de gestión que lleva se dedicó a perseguir políticos y no fortaleció el sistema sanitario del país, por lo cual hay una alta cantidad de contagios y decesos. “El informe de Auza es una falta de respeto porque no refleja la realidad. Con tan poca cantidad población que hayan cifras de más de 100 personas fallecidas por día es un vergüenza y un aplazo del Gobierno. No debería estar ocurriendo esta desgracia con tan poca población y tanto tiempo de preparación”, aseveró. Entre tanto, desde las redes sociales se observan comentarios y memes que critican al presidente Luis Arce. Usan para ello, una anterior declaración en la que pidió a la población que “aguanten”. Cuestionan el hecho de que vaya a una concentración para tocar guitarra y cantar, mientras hay una gran cantidad ciudadanos enfermos con la Covid-19. Oposición cuestiona al Ejecutivo El líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, expresó que cada muerte por falta de oxígeno y medicamentos es responsabilidad del Gobierno. Afirmó que no tuvieron la capacidad de prevenir y garantizar una lucha efectiva contra la pandemia. La senadora de Creemos, Centa Rek, dijo que el nivel central del Estado a “condenado a la población a morir devorados” por el coronavirus. “¿Cómo es posible que la población no pueda acceder a oxígeno, medicamentos, mucho menos a un espacio en un hospital para ser atendidos medicamente contra el Covid-19? Todo lo señalado es el reflejo de un gobierno incapaz, que politiza todo a su paso, menos la atención en salud de la gente”, cuestionó.