Ya no podemos más: Médicos sin paga ni contrato en el hospital Santa Bárbara de Sucre





02/06/2021 - 16:25:53

Los Sin recontratos ni pago desde febrero, médicos que dependen del Ministerio de Salud y están en primera línea en la lucha contra el covid-19 se declararon indignados y anunciaron que seguirán colaborando –porque no les cancelan salarios– en el hospital Santa Bárbara solo hasta el viernes. Efraín Ramos y Liliana Aranda hablaron desde ese centro de salud a nombre de sus más de 50 compañeros. "Nos sentimos indignados con la parte de la contratación. Somos más de 50 médicos que estamos en internación, en centinela, en triaje, que estamos sin contratos desde el mes de mayo. Hemos trabajado un mes sin contratos arriesgando nuestra vida, también de nuestras familias. Lo peor de todo es que no nos han pagado (...) Tenemos hijos, tenemos esposas, debemos a los bancos", exclamó Efraín Ramos ante los medios de comunicación. Son profesionales que tienen contratos de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), dependiente del Ministerio de Salud. "Ya no podemos más. Pedimos disculpas a toda la población (...) Nosotros vamos a apoyar hasta el día viernes, desde el día viernes vamos a replegarnos", afirmó. La representante de los profesionales, Liliana Aranda, precisó que 81 personas se replegarán porque la cancelación no se está realizando desde febrero. Solo un 50 por ciento recibió el sueldo de un mes. "Somos personas que comemos, nos vestimos, tenemos necesidades y tras de nosotros tenemos nuestra familia, familia que ya está cansada, ya no quieren que vengamos porque estamos en exposición cada día. Personalmente mi familia se ha enfermado", manifestó.