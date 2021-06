Magistratura explica designación del exfiscal Blanco como juez





02/06/2021 - 15:57:15

Tras las críticas a la designación del exfiscal Edwin Blanco como juez, el presidente del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, explicó que todo postulante tiene derechos y que, en el caso cuestionado, el aspirante tenía una denuncia abierta, pero no así una imputación. “Acá no se mira las caras, los nombres porque la Constitución y la ley señalan que el derecho de petición al derecho, a la postulación son garantías constitucionales que deben ser resguardados en todo momento, para todo ciudadano”, dijo Michel en entrevista con ERBOL, a tiempo de señalar que se han cumplido las normas en el proceso de selección de jueces. En caso de Edwin Blanco, el presidente del Consejo de la Magistratura señaló que se ha verificado que tiene una denuncia abierta y varias con resolución de rechazo, pero no cuenta con imputación ni acusación. Michel aseveró que no siquiera conoce personalmente a Edwin Blanco. “Nosotros hemos valorado en ese momento (de la designación) que varios otros casos estaban rechazados y tenía sí una denuncia, pero no había una imputación ni acusación en ese momento”, recalcó. Precisó que la denuncia abierta contra Blanco era por la supuesta pérdida de pericias. Señaló que ese caso será objeto de investigación, sin embargo, eso no es competencia del Consejo de la Magistratura. La designación de Blanco también fue criticada porque el fiscal del caso Alexander que acusó al médico Jhiery Fernández, quien estuvo cuatro años en la cárcel por un delito del que ahora fue declarado inocente. Respecto a ese tema del caso Alexander, Michel mencionó que el mismo Consejo de la Magistratura evidencio indicios del mal manejo del caso mediante una auditoría, sin embargo, aclaró que Blanco entonces era fiscal y estaba sujeto al régimen del Ministerio Público que es distinto al del ente judicial. La Fiscalía ya anunció que sigue una investigación a Blanco por las irregularidades en el caso Alexander. Michel dijo que seguramente habrá una decisión jurisdiccional, pero el Consejo de la Magistratura no puede prejuzgar. En cuanto a las críticas a que Blanco haya sido elegido como juez, siendo el cuarto en puntaje de la evaluación, el presidente del Consejo de la Magistratura afirmó que todos los postulantes que obtuvieron más de 56 puntos podían ser elegidos. Agregó que quienes estaban con puntaje superior a Blanco fueron descartados porque eran ya jueces y no podían dejar acefalias o tenían imputación o acusación en su contra. No obstante, Michel dijo que el Consejo de la Magistratura, una vez existan denuncias contra el juez Blanco, obviamente las procesará y las investigará. El caso del juez Zabaleta La designación como juez de Andrés Zabaleta también fue objeto de críticas, porque en el pasado ya fue juez, pero fue denunciado y hasta enviado a la cárcel con denuncia de corrupción. Al respecto, el presidente del Consejo de la Magistratura señaló que Zabaleta fue el primero en puntación para el cargo que aspiraba y tampoco tiene imputación ni acusación. “Todas las denuncias deben ser esclarecidos, pero siempre en el marco del debido proceso, mientras tanto su REJAP (registro de antecedentes) está limpio, solamente hay denuncias, no hay imputación ni acusaciones”, agregó.