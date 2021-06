Jerjes Justiniano: Los ministros que firmaron el decreto supremo no pueden argumentar que desconocían la compra de armas químicas





02/06/2021 - 15:47:31

“Los ministros que firmaron el decreto supremo, no pueden argumentar que desconocían la compra de armas químicas”, dijo este miércoles el exministro de la Presidencia del gobierno de Añez, Jerjes Justiniano. “Hay que recordar que entre el 10 y el 12 de diciembre, se firma un decreto supremo autorizando la compra (…), los ministros que firmaron ese decreto supremo, no pueden argumentar que desconocían la compra de armas químicas porque ellos firmaron”, afirmó, en un contacto telefónico con Bolivia Tv. Indicó que para la firma de un decreto supremo “se hace una serie de informes para que cada ministro conozca los detalles de eso. Entonces, no pueden los ministros ahora venir a decir que no conocían de este proceso, ellos sí conocían”. Justiniano señaló que la compra de agentes químicos no debió autorizarse a través de un decreto supremo, toda vez que es una “compra casi recurrente” del Ministerio de Gobierno. “Pero como era tan irregular el trámite, porque empieza el trámite en el Ministerio de Gobierno, pero luego concluye y firma el contrato de venta el Ministerio de Defensa. Yo creo que para tratar de justificar lo injustificable, fue que quisieron firmar un decreto supremo cuando no era necesario”, sostuvo. Entre el 3 de diciembre de 2019 y el 28 de febrero de 2020, el gobierno de facto puso en vigencia los tres decretos que viabilizaron la compra de material antidisturbios, a través de la reasignación de recursos del Tesoro General de la Nación. ABI.