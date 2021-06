Cinco ministros de Añez están fuera del país, 2 presos y uno en la clandestinidad





02/06/2021 - 08:01:18

Página Siete.- Desde que se instaló el nuevo gobierno del presidente Luis Arce, cinco exministros del gabinete de la exmandataria Jeanine Añez se encuentran fuera del país, dos están en la cárcel con detención preventiva y uno se declaró en la clandestinidad. Los exministros Arturo Murillo, Fernando López, María Pinkert, Roxana Lizárraga y Karen Logaric se encuentran fuera de las fronteras nacionales, en tanto que se desconoce el paradero del exministro Yerko Núñez. Mientras que los exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán están detenidos en la cárcel de San Pedro de la ciudad de La Paz. El caso más bullado es del exministro de Gobierno Arturo Murillo, quien presuntamente salió de Bolivia el 12 de noviembre de 2020, a Estados Unidos. El 26 de mayo pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Murillo fue arrestado en Florida por los cargos de soborno y lavado de dinero. Además del denominado “caso gases”, hay por lo menos 10 procesos interpuestos contra Murillo, entre los que figuran los relacionados con los hechos luctuosos de Senkata y Sacaba, la extradición de Lima Lobo, el allanamiento a la Unidad de Investigaciones Financieras, volteo de droga en Horcones y respiradores españoles. El exministro de Defensa Fernando López también habría salido de Bolivia en la misma época que Murillo. El 28 de mayo, el fiscal departamental de La Paz William Alave aseguró que López se encuentra en Brasil, y que pedirá su extradición. López también es investigado en el marco del “caso gases” y en el denominado caso Huayllani, entre otros. El 4 de abril, mediante una carta pública, María Pinckert, exministra de Medio Ambiente y Agua, informó que decidió ponerse “a buen recaudo”, debido -dijo- a la “persecución política” en su contra. Es procesada por un supuesto nombramiento irregular de un representante ante la empresa de agua de Sucre en 2020. Asimismo, la Fiscalía le abrió otro proceso por la supuesta asignación de viáticos para viajes no oficiales. Unos días después, el 8 de abril, Jorge Valda, abogado del Comité pro Santa Cruz, confirmó que Pinckert está en Brasil y que solicitó asilo al gobierno de Jair Bolsonaro. El 31 de mayo, Roxana Lizárraga, exministra de Comunicación, informó que salió del país en marzo. En la actualidad está en Washington, Estados Unidos. Sin embargo, se conoció a través de medios internacionales la versión de que tras la detención de la expresidenta Añez, Lizárraga solicitó refugio al Gobierno de Perú. El último caso que se hizo público es el de la excanciller Karen Longaric, quien ayer debió presentarse a declarar ante la Fiscalía en el marco del “caso gases”. El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, Alberto Aguilar, informó que la exfuncionaria de Estado se encuentra en Chile desde el pasado 30 de marzo. En el caso de Yerko Núñez, exministro de la Presidencia, el 17 de marzo, mediante una carta pública, se declaró en la clandestinidad. Aseguró que está en “condiciones inhumanas” por la “desmedida persecución política que ha instaurado nuevamente Evo Morales”. Sobre Núñez pesa una orden de aprehensión por la presunta comisión de delitos de sedición y terrorismo por el caso “golpe de Estado”. Otro de los casos es el de Víctor Hugo Zamora, exministro de Hidrocarburos, quien es investigado por la presunta comisión de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes por la Resolución Administrativa Interna 78/2020 de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. El 19 de noviembre de 2020, la Interpol activó una alerta migratoria, que se pondría en vigencia en el caso de que Zamora saliera del país. A la fecha se desconoce su paradero, pero está activo en sus cuentas de redes sociales. Su última publicación data del 27 de mayo. En el caso de los exministros Rodrigo Guzmán, de Energía, y Álvaro Coímbra, de Justicia, ambos fueron aprehendidos el 12 de marzo en Trinidad, Beni, y trasladados a la ciudad de La Paz. El 14 de marzo, la jueza novena de Instrucción en lo Penal, Regina Santa Cruz, dispuso su detención preventiva por cuatro meses en la cárcel de San Pedro y fueron imputados por la presunta comisión de los delitos de sedición, conspiración y terrorismo. El 20 de marzo, a solicitud de la Fiscalía, la Procuraduría y Ministerio de Gobierno, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz determinó ampliar a seis meses su detención preventiva. Ministros y su situación Exterior Se conoce que los exministros Fernando López, María Pinkert, Roxana Lizárraga, Karen Longaric y Arturo Murillo salieron de Bolivia entre noviembre de 2020 y marzo de este año. Detenido El exministro de Gobierno Arturo Murillo fue detenido en EEUU donde enfrenta un proceso penal por la presunta comisión de delitos de soborno y lavado de dinero. Clandestinidad El 17 de marzo, después de la detención de la expresidenta Jeanine Añez, el exministro Yerko Núñez, en una carta pública, se declaró en la clandestinidad. Oficialismo El oficialismo en el Legislativo pide a la oposición que apoye la aprobación de los juicios de responsabilidades en contra de Jeanine Añez y de sus exministros por los casos Senkata y Sacaba. “Estoy aquí en mi chaquito porque el que nada hace, nada teme” Martha Yujra, exministra de Culturas y Turismo del gobierno de Jeanine Añez, afirmó ayer que después de incursionar en la actividad pública, volvió a sus actividades particulares, a trabajar, y aseguró que no se esconde y que seguirá en Bolivia. “Yo estoy aquí en mi chaquito porque el que nada hace, nada teme. No tengo yo por qué esconderme, por qué ocultarme. He estado poco tiempo ahí (en el ministerio). He dejado todo tranquilo”, declaró la exministra Yujra a Página Siete. Agregó que durante su permanencia en el Gobierno estuvo alejada de los hechos de índole político. “La hermana Jeanine andaba siempre con su gente de confianza: Yerko (Núñez), Murillo; incluso se han nombrado como comisión y ellos estaban ahí”. La exautoridad fue posesionada como titular de Culturas en noviembre de 2019 y estuvo en el cargo hasta que Añez en junio de 2020 decidió cerrar tres ministerios, entre ellos, Culturas y Turismo. A fines de julio de ese año, Yujra fue designada como consejera de la Embajada de Bolivia en Quito, Ecuador.