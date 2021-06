Santa Cruz vive el peor momento del Covid-19, sin test, vacunas ni oxígeno





02/06/2021 - 07:56:58

El Deber.- Santa Cruz vive el peor momento de la pandemia de coronavirus y encuentra a la población sumida en la desesperación por la falta de oxígeno y de camas de terapia, mientras que las vacunas y las pruebas de antígenos están a punto de agotarse. Santa Cruz alcanzó ayer la cifra récord de muertes diarias en lo que va de la pandemia, con 54 decesos. Aunque en los registros figura un reporte de 57 decesos el 29 de agosto de 2020, esa cifra fue un acumulado de varios días. Además, ayer nuevamente se superó los 1.000 contagios y por primera vez en lo que va de la tercera ola se registraron 163 personas en terapia intensiva y 40 de los 56 municipios reportaron contagios. El país también registró ayer cifras altas de muertes, alcanzando los 115 decesos y Cochabamba llegó a los 1.025 contagios en un día. “La situación es alarmante, como lo habíamos anunciado estamos llegando al pico de esta tercera ola”, indicó el gerente de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Carlos Hurtado, al informar sobre el duro impacto de la tercera ola en el departamento cruceño, que se traduce en terapias intensivas llenas y fallecimientos. La autoridad sanitaria advirtió también que las dosis que fueron distribuidas a los distintos puntos de vacunación se agotarán hasta el viernes, lo que obligó a reducir de 33 a solo 6 los puntos de inmunización en la capital cruceña. A esto se suma la alerta que hizo el secretario de Salud de la Alcaldía, Roberto Vargas, quien indicó que las 28.200 pruebas de antígeno nasal que se entregaron a los centros de salud y megacentros, alcanzarán hasta la próxima semana. “Estamos camino al desastre sanitario. Pedimos el apoyo del Gobierno nacional”, expresó el presidente del Colegio Médico Departamental, Wilfredo Anzoátegui, al referirse sobre la situación epidemiológica y el drama que atraviesa la población. Por su parte, el director del Sedes, Erwin Viruez, confirmó que debido a la falta de vacunas se cerrarán 27 de los 33 que venían funcionando en distintos puntos de la ciudad. “El día de mañana (por hoy) se habilitarán solo seis puestos porque estamos en una situación que va a depender de la llegada de vacunas dentro del cronograma del Ministerio de Salud y la vacunación se va a reducir a seis centros para garantizar el acceso a la población”, dijo Viruez, al indicar que la política de importación de las vacunas es una competencia del Gobierno y que responde a la demanda internacional de dosis. Los centros habilitados son el de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), el de la Fexpocruz, el del Centro Integral del D-10, el de la Universidad Evangélica, el módulo educativo San Isidro y el módulo educativo Claudina Thevenet. Entre tanto, el Gobierno anunció que para mediados de junio se espera la llegada de nuevas dosis al país. El viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, confirmó que este mes llegará al país un millón de dosis de la vacuna Sinopharm y se espera otras 100.000 de la vacuna Sputnik V. “La Cancillería china nos ha confirmado la priorización de un millón de vacunas para Bolivia. Estas vacunas estarían llegando la tercera semana de junio. Esperamos que en los próximos días se transporten las primeras 100.000 dosis de la vacuna Sputnik V”, afirmó el funcionario a los medios. Espera por oxígeno En medio de la explosión de casos, aumenta la desesperación por la escasez de oxígeno. La venta de este gas medicinal se limita a solo un cilindro por persona, así que cuando lo consiguen tienen que volver a la fila porque un paciente suele precisar hasta siete por día. Hay personas que esperan hasta un día por un cilindro. Es el caso de Mijael Jiménez, quien ayer buscaba oxígeno para su madre afectada por el coronavirus. “Desde el lunes hago fila por oxígeno para mi madre. Voy a dejar este tanque y tengo que volver por otro. Esto porque hay colas y hay gente que hace fila para revenderlo, lo que no es justo”, reclamó el hombre. “Estoy desde las 5:00 y estimo que conseguiré los tubos que necesito hasta mañana al mediodía, mi familiar ocupa tres al día. Así que volveré a empezar de nuevo hasta conseguir los tres”, dice Gary Zambrana, quien tiene enfermo a su cuñado de 55 años. Esta familia para atender las necesidades del enfermo se organizó; unos buscan medicamentos y otros esperan por cilindros. Herbert Arias busca oxígeno para su familiar internado en Yapacaní y ayer denunció que mientras esperaba en la fila, desde un vehículo una persona le ofreció un tubo a Bs 1.700. “Desde ayer estamos buscando oxígeno para mi familiar, que requiere tres cilindros con el gas por día. Ahora viene esta gente a ofrecer estos tanques así. Es una impotencia, no puede ser que la gente se trate de aprovechar de esa manera”, denunció Arias, mientras explicaba que está en la fila desde la noche del lunes. Cuenta que “para comprar un cilindro les piden una receta o que hagan una videollamada al familiar enfermo o al médico tratante para que se descarte que son revendedores.” En medio de la larga fila de vehículos hay un joven a pie, cada que avanza la fila, abraza su cilindro y camina unos pasos. En la espera también hay vehículos de emergencia. Desde una ambulancia explican que buscan abastecer la demanda de los internados y esperan que por lo menos le entreguen siete cilindros. “Si la Alcaldía o el Sedes no vienen a vigilar la venta vamos a bloquear. No vamos a dejar pasar. Tanta gente que está perdiendo su familia y dónde están los que deben regular. Hay gente de escasos recursos”, reclamó otro señor. El secretario de Desarrollo Humano de la Gobernación cruceña, Fernando Pacheco, informó que se espera que este fin de semana lleguen al departamento varias toneladas de oxígeno, que están siendo importadas desde Brasil por una empresa proveedora de oxígeno, aunque no precisó la cantidad. Pacheco manifestó que las gestiones para facilitar la importación la siguió la Cancillería de Bolivia y pidió a la Aduana dar celeridad a los trámites que se requieren en estos casos para que el gas medicinal pueda llegar en el tiempo previsto. Con respecto al oxígeno, la viceministra de Seguros de Salud, Alejandra Hidalgo, indicó que el Gobierno nacional realiza gestiones paralelas ante Argentina, Paraguay y Uruguay para concretar la internación de oxígeno medicinal. La autoridad sanitaria señaló que se busca garantizar el abastecimiento de ese insumo frente a la creciente demanda en los hospitales públicos del país. Asimismo, Hidalgo afirmó que hace poco se concretó la llegada de 320 toneladas de oxígeno provenientes de Brasil. “Esta cantidad de oxígeno medicinal va ingresar, de acuerdo a la gestión realizada por nuestro presidente Luis Arce, vía Cancillería con Brasil, y en las siguientes horas se dará mayor información al respecto”, declaró la viceministra, que arribó ayer Tarija para entregar medicamentos e insumos para pacientes con Covid-19, por un monto de Bs 8,2 millones. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil liberó la exportación de 320 toneladas de oxígeno medicinal hacia Bolivia por razones humanitarias. Hidalgo señaló que el Gobierno no descuida el abastecimiento y ayer llegaron 82 toneladas del insumo desde Chile que se entregarán a La Paz, Oruro y Tarija. Sin embargo, el gas medicinal alcanzará para cuatro días. El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, explicó que, hasta el momento, la Cancillería ayudó a gestionar 410 toneladas de oxígeno, las que ya llegaron desde Chile; 30 de Argentina que serán enviadas en estos días y 320 que se cerró con Brasil. Alcalde anuncia una planta Por su parte, el alcalde de la ciudad, Jhonny Fernández, llegó ayer hasta la empresa Praxair, que provee de oxígeno a los establecimientos de primer, segundo y tercer nivel, y tras una reunión con la gerencia indicó que la empresa está priorizando el abastecimiento del gas medicinal a los establecimientos de salud, por lo que este está garantizado para el sistema público. “Para todas las camas que tenemos en los hospitales está garantizada (la provisión) para esta semana y para la siguiente”, dijo el burgomaestre. Esta planta produce siete toneladas de oxígeno, con lo que se abastece del gas medicinal a los nosocomios de la ciudad. Fernández indicó que la Alcaldía también está haciendo el esfuerzo para instalar lo antes posible una planta propia de oxígeno y para ello se ha lanzado una licitación pública. Las empresas interesadas tienen hasta hoy para presentar sus propuestas. La planta que pretende instalar la Alcaldía es de una capacidad de entre 540 y 600 metros cúbicos, lo que cubre la necesidad de los centros públicos, que es de 240 metros cúbicos, dijo el alcalde.



Nuevas medidas municipales Por otro lado, para hoy está fijada la reunión de los Centros de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) de la capital cruceña y de los municipios colindantes para definir las medidas que regirán desde este domingo 6 hasta el sábado 12 de junio. Hasta el sábado rige el decreto municipal que permite la circulación de 5:00 a 23:00 y prohíbe la venta y consumo de alcohol. Vargas adelantó que este feriado de Corpus Christi se mantendrá la circulación como un día regular y también funcionarán los puntos de diagnóstico. Según la evaluación en la sala situacional del municipio cruceño, la mayor cantidad de enfermos de coronavirus está entre el rango de 19 a 39 años de edad. Desde la segunda semana de mayo, tras el incremento de casos de coronavirus en el departamento cruceño, el municipio capitalino determinó restricciones.