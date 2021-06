Argentina: Murieron 641 personas y 35.355 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas





02/06/2021 - 07:47:50

641 personas murieron y 35.355 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en Argentina, en tanto el Gobierno afirmó que "las autoridades de los lugares con alarma epidemiológica deberían marcar el ejemplo" y cumplir con las medidas de cuidado para frenar el crecimiento exponencial de casos de Covid-19, informa Télam. Según los fallecimientos y nuevos casos reportados este martes por el Ministerio de Salud, suman 78.733 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 3.817.139 los contagiados desde el inicio de la pandemia. De los 3.817.139 contagiados, el 88,58% (3.381.337) recibió el alta y 357.069 son casos confirmados activos. La cartera sanitaria indicó que son 7.417 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 78,1% en el país y del 77,3% en la Área Metropolitana Buenos Aires. El reporte consignó que fallecieron 367 hombres y 264 mujeres, mientras que seis personas de la provincia de Buenos Aires, una de la Ciudad de Buenos Aires, una de Entre Ríos, una de Mendoza, y una de Misiones que fueron reportadas sin dato de sexo. El Ministerio indicó además que se realizaron en las últimas 24 horas 107.697 testeos y 14.067.367 desde el inicio del brote. La situación sanitaria El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó que "las autoridades de los lugares con alarma epidemiológica deberían marcar el ejemplo" y cumplir con las medidas de cuidado dictadas por el Gobierno nacional para frenar el crecimiento exponencial de casos de coronavirus. "Cuando hay alarma epidemiológica, está contraindicada la presencialidad en escuelas. Las autoridades de esos lugares deberían marcar el ejemplo y respetar una norma nacional, con medidas de cuidado", remarcó Cafiero a los canales América y Crónica TV. El ministro agregó que el Gobierno nacional no piensa "por ahora" en aplicar "medidas adicionales" de restricción para mitigar los contagios, al remarcar que lo que se promueve es que "se apliquen" las normas que están vigentes a través del último Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Previamente, Cafiero, afirmó que "hay mucha expectativa" en la llegada esta semana de más cargamentos de vacunas contra el coronavirus y que, en ese sentido, se aguarda el arribo de más dosis de Sputnik V y AstraZeneca. En declaraciones a FM Altos de Bahía Blanca, Cafiero habló también sobre la negociación con el laboratorio Pfizer: "Es necesario aclarar que no existen ni existieron ni 12 ni 15 millones de vacuna Pfizer y Argentina las rechazó. Eso no es verdad, no pasó nunca, es falso, y la oposición instala eso porque trata de poner una situación de desánimo e indignar más al que está indignado".