A contrarreloj, Ejecutivo gestiona llegada de segunda dosis de vacuna AstraZeneca





02/06/2021 - 07:36:50

Página Siete.- El 22 de junio se cumplirán tres meses de la llegada del primer lote de vacunas AstraZeneca y 228 mil ciudadanos esperan la segunda dosis. Ante el cierre de envíos de parte de India, el Gobierno boliviano gestiona la llegada de los inoculantes a través del mecanismo Covax, Estados Unidos y España. “El mecanismo Covax no tenía previsto que el Instituto Serum dejaría de exportar, que tendría esta prohibición de parte del Gobierno de India. Por tanto, se está trabajando con Covax que son los responsables de darnos las segundas dosis”, dijo el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco. El pasado 22 de marzo -desde India- llegaron 228 mil primeras dosis de las vacunas AstraZeneca. Pero la crisis que la pandemia causó en ese país derivó en que su gobierno cerrara toda exportación de vacunas y medicamentos al resto del mundo. Por tanto, todos los envíos a través del mecanismo Covax fueron suspendidos. No llegó -incluso- ningún envío de las vacunas que el Instituto Serum de India comprometió a Bolivia. En enero, el Gobierno suscribió un acuerdo para la provisión de cinco millones de dosis. El primer envío debía ser de un millón, en abril. En mayo debían llegar otras 1,6 millones. Y este mes debía arribar otra remesa de un millón. “Covax es un organismo multilateral. Nos dieron las primeras 228 mil dosis. Se supone que nos tienen que entregar las 228 mil segundas. Tenemos reuniones y lo que sí se nos mencionó es que somos de prioridad, es decir que seremos entre los primeros países en recibir esta segunda dosis. Esperamos que esto suceda y (en el transcurso de los siguientes días) tener más información”, agregó. De todas formas, el Gobierno boliviano también comenzó a realizar negociaciones con otros países para conseguir la segunda dosis. “Se realizó una gestión bilateral con el Gobierno de Estados Unidos y se solicitó que nos pueda hacer una donación o un préstamo de 228 mil dosis AstraZeneca, considerando que ellos han manifestado que tienen la disponibilidad de realizar estas transferencias”, dijo Blanco. Además, el funcionario de Gobierno indicó que llevan adelante “las mismas gestiones con España, que ofreció donar un 10% de las vacunas que compró”. “Entonces vemos varias alternativas y en los siguientes días tendremos más información”, afirmó. El director del Policlínico Central de la Caja Nacional de Salud (CNS), Alfonso Hinojosa, confirmó que este mes ya deben ser aplicadas las segundas dosis de la vacuna AstraZeneca. “La aplicación de la segunda dosis debe ser en junio; y luego continuaremos con la segunda de la Sputnik V que deben recibir a mediados de julio”, explicó. El profesional llamó a la población a recibir la segunda vacuna para alcanzar un grado óptimo de inmunidad frente a la Covid-19. “Con la primera dosis se logra una cobertura del 50% al 60% contra la enfermedad. Este porcentaje aún deja a las personas vulnerables al virus. Con una sola dosis aún la persona se puede contagiar y contraer un cuadro clínico grave como el desarrollo de una neumonía, dificultad respiratoria, necesidad de oxígeno y una hospitalización”, dijo. En el país se aplican cuatro tipos de vacunas. En el caso de la segunda dosis, las de AstraZeneca y la de Sputnik V deben ser aplicadas 90 días después de la primera aplicación. Mientras que tanto por la Sinopharm como la Pfizer sólo se debe esperar 21 días. En estos últimos dos casos, el Gobierno recibió los inoculantes completos y están listos para su aplicación. En cambio, en las vacunas de AstraZeneca y Sputnik V se debe esperar el arribo de la segunda dosis. Guillermo Cuentas exministro de Salud , dijo que las personas que no reciban la segunda dosis sólo tendrán una inmunidad temporal y no una que los proteja de esta enfermedad porque se necesita ese refuerzo. La primera dosis permite la creación de un buen nivel de anticuerpos IGG e IGM y de inmunidad celular, que es la producción de linfocitos T o de memoria. “Estos últimos son los componentes más importantes de protección en un individuo cuando se le administra la vacuna. Si éstos están muchos meses en nuestro organismo, obtendremos buen nivel de inmunidad”, dijo. “Es posible que la inmunidad aplicada con la primera dosis proteja por un tiempo que no se puede determinar en este momento. No se puede determinar ahora cuánto tiempo pueden durar los linfocitos T en el cuerpo”, dijo la exautoridad. En cambio, el especialista aseguró que si la aplicación de la segunda dosis demora unos pocos días no traerá complicaciones. “Desde el punto de vista técnico, dos días más e incluso siete no modificará la cantidad de anticuerpos o linfocitos T en las personas vacunadas”, aseguró Cuentas a Página Siete. El viceministro Benjamín Blanco agregó que están trabajando con el Fondo Ruso de Inversiones para la llegada de las segundas dosis de la Sputnik V. “Esperamos recibir nuevas primeras dosis en junio y en una cantidad similar a la que recibimos en mayo (400 mil). Las segundas dosis estarían llegando las primeras semanas de julio según lo que se tiene programado”, explicó. No hay dosis en Santa Cruz Santa Cruz se quedó ayer sin las primeras dosis de la vacuna contra la Covid-19 y algunos centros habilitados para aplicar los inoculadores comenzaron a cerrar a la espera de la llegada de más lotes. “Todas las (primeras dosis) que teníamos han sido distribuidas a los diversos centros de vacunación”, dijo ayer el gerente de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Carlos Hurtado. El funcionario explicó que por el feriado de Corpus Christi no se atenderá en los centros de vacunación masiva y calculó que, hasta el viernes, se agotarán todas las primeras dosis entregadas a este departamento. El lunes, en un día, Santa Cruz aplicó la vacuna a 18.156 personas, todas primeras dosis contra la Covid-19.