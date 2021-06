Científicos advierten de un tsunami cerebral causado por el coronavirus





02/06/2021 - 07:07:32

RT.- Un vínculo entre el covid-19 y ciertos trastornos mentales se hace cada vez más evidente. Dada su "predilección" por el sistema nervioso central, el virus representa "un tsunami sináptico para el cerebro y la mente" del paciente, afirmó el pasado miércoles el psiquiatra Roberto Amón, de la Universidad de los Andes (Chile). "Son síntomas que los médicos vemos desde el inicio de la pandemia en Wuhan, y que después de 12 semanas se los llama 'covid largo'", dijo el científico durante el seminario en línea 'Covid-19 y sus efectos a largo plazo a nivel cerebral: revisando nuevos datos'. En particular, resaltó que entre las trastornos que pueden ser provocados por la infección están la psicosis, esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno delirante y paranoia. Al mismo tiempo, Amón señaló que la influencia negativa del coronavirus en la salud mental de los enfermos se corresponde con la gravedad de cada caso. "Los pacientes que estuvieron hospitalizados o tuvieron presentaciones más graves son los que desarrollaron más cuadros de trastornos del ánimo y estrés postraumático, y tuvieron más compromiso a largo plazo, mientras que los que cursaron casi asintomáticos experimentaron consecuencias más leves", dijo el psiquiatra. Por su parte, otro participante de la reunión, el neurólogo Ricardo Allegri, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET), resaltó la importancia de un reciente estudio de investigadores británicos, según el cual una de cada tres personas desarrolla problemas neurológicos seis meses después de la infección. "Nos abre los ojos, y nos muestra qué tenemos que prever para los próximos meses", afirmó. "Es importante tener en cuenta las conclusiones de este estudio de The Lancet, no sólo para el diagnóstico y el manejo de casos agudos, sino para ver cómo vamos a organizar el sistema de salud en el próximo tiempo", agregó el científico.