Aparicio ve preocupación en Morales porque detención de Murillo se le puede volver en contra





01/06/2021 - 20:30:12

El Deber.- El ex embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Jaime Aparicio, revela la "preocupación y desaliento" que ha cundido en la comunidad boliviana en Estados Unidos por la detención de Murillo. El caso también incomoda al expresidente Evo Morales que, en opinión del diplomático, teme que el caso "se le pueda volver en contra". Durante su participación en el programa de radio 'Influyentes' que se emite a diario por EL DEBER Radio, Aparicio valoró la posibilidad de que se amplíen las investigaciones a otros casos de corrupción y lavado de dinero que se hayan producido en el país. Este hecho, despertaría la preocupación de Morales que ya se manifestó al respecto en un programa de radio. En todo caso, Aparicio aclara que la diferencia entre los casos de corrupción anteriores con el actuar de Murillo se centra en que este último recurrió a bancos norteamericanos para legitimar sus ganancias, lo que alertó a la justicia de aquel país. El lavado de dinero "es un problema muy sensible en Estados Unidos", asegura el exembajador. Los delitos vinculados al terrorismo, narcotráfico y la corrupción "forman parte de una lucha propia de la justicia del país". El desaliento en la comunidad boliviana en el país norteamericano parte de la expectativa que se tenía en los cambios tras los sucesos de 2019. En sentimiento general, explica Aparicio, anhelaba que "pudieran hacer política de otra manera". El diplomático desvincula el acercamiento entre ambos gobiernos como resultado de la detención de Murillo. "No se puede hablar de un acercamiento ideológico", afirma en EL DEBER Radio. También se refiere a la posible extradición de Murillo a Bolivia. "Es muy pronto para saber si es viable la extradición", señala. "El sistema judicial de Estados Unidos suele aliviar las penas cuando los delincuentes confesos cooperan en la investigación", recuerda Aparicio. En todo caso, primero debería cumplir la condena en aquel país antes de considerar la extradición o deportación del exministro.