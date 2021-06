Lima en interpelación descalifica la asunción de Añez: esa persona no merece ser llamada presidente





01/06/2021 - 20:15:54

Erbol.- En una interpelación caracterizada por gritos entre oficialistas y opositores en la Asamblea, el ministro de Justicia, Iván Lima, ratificó la versión que impulsa el Gobierno de que en 2019 hubo un “golpe de Estado” y, en ese marco, señaló que en 2019 Jeanine Añez se “autoinvistió” y no merece llamarse presidente. La interpelación fue convocada a pedido de opositores para que Lima responda sobre la detención de Jeanine Añez. En su intervención, el Ministro expuso sus argumentos para sostener que se trató de un “golpe”. “El Tribunal constitucional no se ha pronunciado, ha habido sesiones sin quórum que han determinado que una persona, expropiando el derecho del voto, expropiando el derecho a las asambleístas, se invista, se autoinvita como presidente. Y eso es una gobernante de facto, eso es parte de un Golpe de Estado y esa persona no merece ser llamada presidente del país”, afirmó Lima. Los opositores le replicaron a Lima que existió un fraude electoral, de acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA), y que también el Tribunal Constitucional emitió un pronunciamiento que avalaba la sucesión constitucional en la modalidad que Añez implementó. Lima negó que haya pruebas para corroborar que hubo fraude electoral. Dijo que en los nueve departamentos la Fiscalía ya ha sobreseído a los vocales electorales departamentales que fueron acusados en ese caso. Respecto a la OEA, cuya auditoría electoral en 2019 fue aceptada por el entonces Gobierno de Evo Morales, Lima aseveró que el organismo se extralimitó en su informe y que el documento final fue entregado fuera de plazo, por lo cual no lo considera válido jurídicamente. Desafió a los opositores a que presenten acusación particular si tienen pruebas de fraude electoral. Respecto al pronunciamiento del Tribunal Constitucional, Lima indicó que no existió una declaración de carácter legal y que los magistrados que firmaron el pronunciamiento enfrentan proceso por ello.