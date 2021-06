Brasil confirmó la Copa América: Bolsonaro anunció cuatro de las cinco sedes donde se jugarán los partidos





01/06/2021 - 17:57:16

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, anunció cuatro de las cinco sedes que albergarán la Copa América 2021. Lo hizo en medio de un evento en el que firmó el convenio para transferencia de tecnología de la vacuna contra el COVID-19 entre AstraZeneca y el gobierno. Allí, indicó que recibió la anuencia de cuatro estados para recibir la competencia: se trata del Distrito Federal (Brasilia), Río de Janeiro, Mato Grosso y Goiás. Además, informó que en las próximas horas quedará definida la quinta sede para el certamen continental: San Pablo aparece como firme candidata. “Se están jugando la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Siguiendo los mismos protocolos, la Copa América podrá disputarse sin problemas”, subrayó Bolsonaro. “Copa América confirmada en Brasil. ¡Ganó la coherencia! El país alberga partidos de la Libertadores, Sudamericana, por no hablar de los campeonatos estatales y brasileños, no pudo darle la espalda a un campeonato tradicional como este. Los partidos serán en Mato Grosso, Río de Janeiro, Distrito Federal y Goiania, sin público”, escribió en su cuenta de Twitter el Ministro de la Presidencia, Luiz Ramos. Según le habían confirmado a Infobae fuentes de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), el partido inaugural sería en Brasilia y la definición quedará para el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, tal como cuando Brasil venció a Perú y se consagró campeón hace dos años. El Estadio Mané Garrincha de Brasilia no fue parte de la cinco sedes que albergaron el torneo en 2019 pero sí fue utilizado en la Copa del Mundo del 2014, por lo que es uno de los recintos más modernos del país. La amplitud territorial de Brasil podría permitir a la Conmebol mantener el nuevo formato con dos zonas. En el esquema original, Argentina albergaría la Zona Sur, junto a Chile, Uruguay, Bolivia y Paraguay; mientras que Colombia iba a estar en la Zona Norte con Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela. En el plan original, el torneo comienza el 13 de junio y finaliza el 10 de julio. Sin embargo, por diferentes motivos, los dos países organizadores originales se quedaron sin la plaza. Colombia, que atraviesa un conflicto social en medio de la pandemia, le había solicitado a la Conmebol un aplazamiento de la competencia, algo que la Confederación no aceptó. Argentina, en tanto, llegó a contemplar la posibilidad de albergar el certamen completo, pero tras una reunión entre el gobierno nacional y Alejandro Domínguez, presidente de la entidad, no hubo acuerdo. Menos 24 horas después, la Conmebol anunció a Brasil como nueva sede.