Quelca no descarta ampliar receso escolar si casos de Covid-19 aumentan





01/06/2021 - 13:07:19

El ministro de Educación, Adrián Quelca, defendió la decisión de adelantar el receso pedagógico y aseveró que se basó en informes epidemiológicos. Dijo que se cumplirán los 200 días de trabajo que dispone la norma y que, si el caso amerita, se podría ampliar el receso escolar. En entrevista con el programa A Media Mañana, del Grupo Centro y Los Tiempos, el ministro Quelca dijo que la decisión de adelantar el receso no fue irresponsable ni improvisada y que la determinación busca salvar vidas de maestros, estudiantes y padres de familia. “La estrategia del desarrollo de actividades educativas ha estado en coordinación con el Ministerio de Salud y Deportes a través de los reportes epidemiológicos semanales. No ha sido una medida improvisada ni irresponsable”, dijo. Quelca indicó que la planificación de 200 días de clases no será afectada por el receso escolar y aseveró que se va a coordinar la planificación curricular para los trimestres educativos. Dijo que una vez que bajen los casos se van a seguir utilizando las modalidades a distancia, semipresencial y presencial, según los niveles de riesgo y la situación epidemiológica de las regiones. “Con esa previsión estaremos en condiciones de cumplir los 200 días de trabajo. Hasta el momento no hubo ninguna interrupción del trabajo, deberíamos terminar a fines de noviembre. Si por alguna razón debemos ampliar el descanso, vamos a ampliar (la fecha de final de año escolar), pero si por algún caso debemos ampliar, igual vamos a cumplir los 200 días”, dijo. Quelca dijo que el receso escolar servirá para que los maestros acudan a los centros de vacunación y pidió a los profesores que asistan a recibir sus dosis.