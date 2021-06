Santa Cruz: Se acaban las vacunas y el viernes se detendrá el plan de inmunización





01/06/2021 - 13:04:11

Las vacunas contra el coronavirus para la primera dosis se acaban y hasta el viernes se detendrá el plan de inmunización, dijo el gerente de epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Carlos Hurtado En una entrevista con El Deber, Hurtado diojo que ya no cuentan con más primeras dosis de vacunas en el Programa Ampliado de Inmunización (PAI). "Todas las que teníamos han sido distribuidas a los diversos centros de vacunación" asegura. Hurtado estima que entre miércoles y viernes se agotarán las dosis restantes y se detendrá el plan de inmunización. El jueves, aclara, no se atenderá por el feriado de Corpus Christi. Además, desconoce cuándo llegarán más vacunas a Santa Cruz. Solamente el día de ayer lunes, Santa Cruz alcanzó los 18.156 vacunados, un récord desde que se inició la campaña masiva. En este último día de Mayo, el gerente de Epidemiología del Sedes, Carlos Hurtado, dio la buena noticia que en los 33 puntos de vacunación se aplicaron 18.156 vacunas, el mayor número desde que se inició el plan estratégico de vacunación masiva “Este dato nos pone felices porque es la mejor manera de contener esta pandemia”, remarcó. Sin embargo, la alegría se frena al informar que no hay más dosis. Desde el Ministerio de Salud se anunció la llegada de nuevos lotes para mediados del mes de junio. Por el momento, se desconoce la fecha exacta y la cantidad de dosis que recibirá el país.