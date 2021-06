Alcaldía de El Alto reporta que hospitales están colapsados y sus UTI colapsadas





01/06/2021 - 12:34:09

Erbol.- En medio de la tercera ola de la pandemia, el secretario municipal de Salud, Henry Flores, informó este martes que los hospitales de El Alto están colapsados y sus unidades de terapia intensiva están llenas. En medio de este panorama, indicó que se realizan controles para el uso de barbijo en la población, bajo sanciones para infractores reincidentes. “Estamos con todos los hospitales colapsados, los terceros niveles en sus salas de terapia intensiva nos han informado que están completamente llenos. Las 12 camas de cuidados intermedios que se han habilitado en el Hospital Holandés también están saturados y, es más, algunos de nuestros hospitales de segundo nivel se están convirtiendo en hospitales ‘rojos’ por la casuística”, dijo Flores en conferencia de prensa. Ante esta situación, anunció que esta misma jornada se está habilitando centros de salud de Mercedario y Chacaltaya como centros de oxigenación y de cuidados médicos, dirigido a pacientes para que tengan tratamiento adecuado y evitar complicaciones. El Secretario de Salud aclaró, sin embargo, que los hospitales no han notificado dificultades con el abastecimiento del oxígeno, sin embargo, también hay gestiones para implementar una planta que provea este insumo en el municipio. Controles y sanciones Flores mencionó que se está saliendo a realizar controles sobre todo en vehículos públicos, centros de comercio y todo lugar donde haya gente acumulada, exigiendo que usen el barbijo obligatoriamente. Señaló que, al advertir que la gente no usa barbijo, se iniciará con amonestaciones verbales y se insinuara al utilización del tapabocas, sin embargo, para la reincidencia la sanción es una jornada de trabajo o su equivalente económicamente. En el caso de los choferes, la reincidencia en el no uso de barbijo también se sancionará con la suspensión de la jornada de trabajo, en coordinación con el sindicato respectivo, explicó. Para los comerciantes, indicó que la multa en caso de reincidencia es de Bs1.000 y que una segunda reincidencia se castiga con Bs5.000.