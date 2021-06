Cochabamba: Colegio Médico insiste en cuarentena de siete días para frenar incremento de casos





01/06/2021 - 12:18:53

Los Tiempos.- El vicepresidente del Colegio Médico de Cochabamba, Carlos Iriarte, aseveró que esta institución insistirá en una cuarentena rígida de al menos siete días en el departamento, para frenar el avance de los casos de coronavirus. Aseveró que si el Comité de Emergencia Departamental (COED) no los escucha, se retirarán de este ente. En contacto con el programa A Media Mañana, del Grupo Centro y Los Tiempos, el vicepresidente de los galenos explicó que los datos técnicos muestran que los casos están creciendo de manera alarmante, por lo que es necesario tomar medidas más duras para frenar el incremento de la pandemia. “Nuestra posición en el COED de la anterior semana, es que si no escuchan las mismas estadísticas, los casos, la gente que peregrina buscando oxígeno y medicamentos, nosotros ante esa realidad, nuestra posición ha sido de hacer cuarentena rígida mínimo de siete días”, dijo. Aseveró que el Colegio Médico asistirá al COED, pero que “nos vamos a retirar si no hacen caso a las recomendaciones técnicas ya optaremos por salirnos del COED departamental”.