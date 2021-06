Ministro de Gobierno a la Policía: Bajo ningún motivo debe repetirse lo de 2019





01/06/2021 - 12:08:10

“Nunca más, bajo ningún motivo debe ocurrir lo sucedido en la gestión 2019”. Ese fue el mensaje que manifestó el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, a la Policía en un acto por el inicio del mes aniversario de la entidad verde olivo. Del Castillo recordó que el artículo 252 de la Constitución Política del Estado señala que la institución policial no delibera ni participa en acción política partidaria. Llamó a los efectivos que cumplan el juramento que hicieron al Ingresar a la institución de respeto a la Carta Magna, las leyes, la lealtad y respeto a los símbolos patrios. “Como Ministro de Gobierno jamás le voy a pedir que tengan una inclinación política de ni un lado y del otro, lo único que les pedimos es que cumplan con el juramento que hicieron al ingresar a instituto institución policial”, recalcó. Del Castillo, pidió este martes a la Policía Boliviana enfocar sus acciones en la lucha contra la corrupción y la violencia contra la mujer para garantizar acciones en beneficio del pueblo boliviano. Hizo el pedido en el acto oficial de inicio del mes aniversario de la Policía Boliviana debido a que el 24 de junio cumple 195 años de vida institucional. “Hoy, iniciamos un mes de festejos; pero, también, de profunda reflexión. Festejos, obviamente, porque estamos de aniversario. No todos los años se cumplen 195 años de vida institucional; además, porque estos últimos meses pudimos ver la calidad de trabajo policial y a la vez la calidad humana de los efectivos”, aseguró la autoridad gubernamental. Aseveró que es de mucha importancia ingresar a una reflexión para evaluar las fortalezas de la Policía Boliviana y mejorar aspectos que afectan a la institución. “Es importante tomar nota de los males que aquejan a nuestra institución y que debemos extirpar para que no dañen nuestro trabajo; por ejemplo, la corrupción. Debemos ser claros: la Policía debe ser guiada por valores de transparencia, ética profesional y eficiencia”, aseveró. Dijo que la Policía Boliviana tiene que ser una institución de igualdad de oportunidades para todas las mujeres y hombres que usan el uniforme verde olivo. Destacó que los efectivos policiales deben ser reconocidos por su trabajo y compromiso, y no así no así por el género u origen. Explicó que en coordinación con el Comando General se creó un reconocimiento para destacar el trabajo de la policía o el policía del mes. “Este reconocimiento lo entregamos de manera mensual resaltando el trabajo en cada departamento de Bolivia”, indicó Del Castillo. “No quiero dejar de lado el tema de la violencia contra la mujer, debido a que la Policía tiene una labor institucional en la lucha contra este mal; pero, las y los policías tienen un deber moral de cuidar a nuestras mujeres víctimas de violencia machista y una de las acciones que hemos tomado al respecto fue la creación de la Unidad de Género en el interior de la Policía para que comencemos por casa”, indicó. La Policía Boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio nacional.