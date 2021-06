Experto alemán recomienda mantener mascarillas en ámbitos cerrados





01/06/2021 - 09:19:55

DPA.- - Un experto en aerosoles advirtió que la flexibilización del uso obligatorio de mascarillas en Alemania debería remitirse en primera instancia solo a los ámbitos al aire libre y espacios cerrados muy amplios. Gerhard Scheuch, expresidente de la Sociedad Internacional de Aerosoles en Medicina, señaló que si bien las mascarillas no son la panacea para prevenir el contagio por aire con el coronavirus, siguen siendo necesarias para evitar que esto suceda en comercios y más aún en espacios reducidos y sin ventilación como los ascensores. Ante el generalizado descenso de la incidencia en siete días de nuevas infecciones en Alemania, en las últimas semanas surgió un debate sobre una flexibilización paulatina del uso obligatorio de mascarillas. "A menudo sólo hay de dos a cuatro metros cúbicos de aire en los ascensores, si hay gente dentro, aún menos", dijo Scheuch a DPA. Un trayecto de seis pisos puede llevar a un contagio, especificó. "Aunque el ascensor esté vacío", advirtió el experto, "la nube (de aerosoles) queda dentro". Según Scheuch, el uso de mascarillas sigue teniendo mucho sentido cuando se viaja en taxi o cuando se aprende a conducir en los vehículos de una autoescuela, por ejemplo, así como en los baños públicos. "A menudo son espacios en los que no se piensa en un primer momento", agregó. En su opinión, antes de que las tiendas pequeñas puedan recibir clientes sin mascarilla se debería primero permitir las actividades al aire libre sin protección, como en parques y jardines zoológicos. Incluso en los grandes teatros y museos, las piscinas y los gimnasios, el riesgo de infección no es tan alto, detalló, explicando que en esos sitios el volumen de aire es mayor. "Allí, la concentración de aerosoles apenas es suficiente para poner en peligro a los demás", sostuvo Scheuch. Advirtió sin embargo sobre la importancia de prestar atención a los detalles ya que, por ejemplo, los vestuarios son estrechos incluso en las piscinas exteriores. "Hay que asegurarse de que estén súper ventilados", señaló el experto.