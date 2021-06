No sabían qué hacer con el dinero: Condenan a prisión a tres hombres tras incautarles más de $us 7 millones





RT.- Un tribunal de Londres ha condenado a prisión a tres hombres en un caso de lavado de dinero, después de que las fuerzas del orden les confiscaran más de 5 millones de libras esterlinas (aproximadamente 7,1 millones de dólares), la "mayor incautación de efectivo jamás realizada" por la Policía Metropolitana londinense. En el marco de una prolongada operación, la Policía detuvo en junio de 2020 a uno de los tres sentenciados cuando transportaba en un automóvil bolsas pesadas con dinero. En el posterior allanamiento de su apartamento se encontró más dinero. Sus otros dos cómplices también fueron arrestados con bolsas con efectivo en su posesión o guardadas en sus domicilios. Las autoridades establecieron que el dinero provenía del contrabando de armas de fuego y del narcotráfico, por lo que los tres individuos recibieron condenas de entre 1,8 y 3,9 años de prisión. El diario Evening Standard, citando a la Policía local, informa que la banda criminal no podía llevar a cabo sus operaciones de lavado de dinero debido a las restricciones impuestas por el covid-19, y que los delincuentes "no sabían qué hacer" con el efectivo.