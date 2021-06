La demanda de oxígeno se dispara en un 300% y 3 regiones están en emergencia





01/06/2021 - 08:05:19

Página Siete.- El Gobierno informó ayer que Cochabamba, Santa Cruz y Tarija están con una sobredemanda de oxígeno medicinal por el incremento de pacientes con coronavirus. Ante esta situación, la demanda se dispara en un 300%, pese a que las 12 empresas de insumo funcionan al 100% de su capacidad de producción. El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, dijo que “en el país no hay desabastecimiento de oxígeno, sino existe una sobredemanda. Eso se debe al incremento de contagios especialmente en Santa Cruz, Cochabamba y Tarija”, aseguró. Silva explicó que mucha gente se está infectando con la enfermedad y por esa razón muchas personas no acuden al centro de salud en etapa temprana y sólo llegan a los hospitales para ingresar a terapia intensiva. Según el viceministro, la “sobredemanda de oxígeno ha generado un incremento de 300%”. Agregó que antes en Cochabamba requerían una tonelada de oxígeno y hoy necesitan tres por día. Santa Cruz, demanda nueve toneladas diarias, cuando antes de la pandemia sólo requería dos a tres toneladas y Tarija ahora pide 2,7 toneladas por día, cuando antes se necesitaba menos de una tonelada. Silva aseguró que para abastecer de oxígeno a Bolivia se cuenta con “12 empresas que generan este insumo en el país. Dijo que esas firmas legalmente autorizadas están generando oxígeno al 100% de su producción. Ellos sostienen que antes de la pandemia estaban produciendo entre 40 a 60% (de oxígeno medicinal) de su capacidad instalada, pero ahora llegan al 100%, por lo tanto, se está atendiendo con toda la producción en especial a los hospitales y a las clínicas privadas que tienen una alta demanda”, aseguró la autoridad. Por esa razón -según Silva- las empresas ya no están produciendo oxígeno industrial, todas se dedican a generar el insumo medicinal. Desde hace unas semanas, tres departamentos (Cochabamba, Santa Cruz y Tarija) están en emergencia por la alta demanda de este insumo vital. Cochabamba es uno de los departamentos más afectados desde hace una semana. Es más, el Hospital del Norte activó ayer el “Código Rojo” a las 13:00 porque el oxígeno que tenían para los 70 pacientes internados se terminaba y contaban con ese elemento para una hora más. El Código Rojo significa que todo el personal de salud atienda a los pacientes con Covid y que realicen todas las gestiones para contar con ese insumo. Al promediar las 13:40 llegó a este establecimiento un camión con 26 tubos de oxígeno. El secretario de salud del municipio, Aníbal Cruz, informó que esa cantidad de tubos sólo alcanzaría para atender hasta las 16:00. Anoche, después de pasar por fuertes momentos críticos, el Hospital del Norte recibió seis toneladas de oxígeno medicinal. Según las autoridades, este lote durará al menos tres días. “Antes necesitábamos una tonelada y media, ahora necesitamos tres toneladas y media”, indicó la autoridad. “Hacemos todo lo imposible por contar con oxígeno”, indicó y resaltó que “no hay oxígeno en Cochabamba”. Por eso, el personal descargaba los tubos porque el camión debía regresar por otro lote. “Pedimos a la población que se cuide y que acuda a tiempo para identificar la enfermedad antes de ingresar a un cuadro grave. No hay oxígeno”, indicó Cruz. Silva aseguró que en Cochabamba existen tres empresas que están abasteciendo en su totalidad. “Praxair, Nitrox y Canata. Además desde La Paz, la empresa 3H Industrial está llevando el excedente de la entrega a los hospitales de La Paz”, dijo. Según el viceministro, la demanda de oxígeno también es alta en Santa Cruz, donde existe una planta de oxígeno, pero “está al límite para abastecer la demanda”. La autoridad nacional resaltó que en el departamento cruceño no hay sobreproducción de oxígeno medicinal, pero “sí es un tema preocupante porque se continúan incrementando los casos de Covid y por eso se presentan más personas que necesitan terapia intensiva y, por ende, oxígeno”. La situación e Santa Cruz El presidente de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva filial Santa Cruz, José Luis Prieto, indicó que los hospitales y las clínicas del departamento cruceño no cuentan con ese insumo. “Está complicada la situación. No hay hospitales que tengan sus propios generadores. Eso se debería implementar en cada uno de los nosocomios”, sostuvo. Crisis en Tarija Tarija también está al límite de la demanda. “En los tres departamentos hay carencia de oxígeno y se debe a la alta demanda, ya que hay más pacientes infectados y, por ende, más personas que acuden a las UTI para buscar tratamiento con oxígeno”, dijo. La semana pasada, el gobernador de Tarija, Óscar Montes, informó que con tal de abastecer al departamento, adquieren este insumo de Argentina. Silva aseguró que por eso el Gobierno gestionó la importación de ese elemento vital de tres países. “Son 60 toneladas de Chile, 30 toneladas de Argentina para abastecer a Tarija y 320 toneladas de Brasil para abastecer a Santa Cruz y Cochabamba”. En la actualidad, Bolivia reporta el ascenso de casos de Covid de la tercera ola, cada día se registran entre 2.700 y 3.000 positivos. Se prevé que el pico más alto de esta ola llegue en 10 días más. Santa Cruz y la Llajta Situación El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra lanzó esta jornada una invitación pública a las empresas interesadas en instalar una planta de oxígeno medicinal en esa urbe. Las firmas tienen hasta las 16:00 de mañana para presentar sus propuestas. Atención El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba, Fernando Medrano, reveló el fin de semana que esa región consume por día 1.500 botellones de oxígeno medicinal para los pacientes de la Covid-19, por lo que siguen esperando la ayuda del Gobierno para cubrir ese déficit.