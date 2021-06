Impulsan y anuncian procesos contra exautoridades del eje





01/06/2021 - 08:01:17

Página Siete.- Las exautoridades de los municipios de las capitales de departamento del eje central del país y de la ciudad de El Alto se encuentran en la mira por las acciones penales iniciadas en su contra (caso Santa Cruz y La Paz) y por el anuncio de procesos que podrían enfrentar ante la justicia ordinaria (caso El Alto y Cochabamba). Esto a menos de un mes de haber cesado en sus funciones. El exalcalde de La Paz Luis Revilla y la exalcaldesa interina de Santa Cruz de la Sierra Angélica Sosa tienen demandas en su contra interpuestas en la Fiscalía. Mientras que las actuales autoridades de los municipios de Cochabamba y El Alto ultiman detalles para presentar querellas contra sus antecesores en los siguientes días. El 28 de mayo, el municipio cruceño formalizó la denuncia contra Sosa por la presunta comisión de al menos seis delitos: conducta antieconómica, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, nombramientos ilegales, falsedad material y falsedad ideológica. “Hemos encontrado la existencia de delitos como conducta antieconómica por una mala administración de la anterior gestión municipal (...). Existen delitos también como falsedad material y falsedad ideológica, puesto que se cambiaron las últimas hojas de contratos”, informó la responsable de Trasparencia de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, Adriana Pedraza. La autoridad indicó que además de la exalcaldesa también denunciaron a la exsecretaria de Finanzas, Sandra Velarde, y al exdirector de Recursos Humanos, Javier Cedeño, y que se solicitó la activación de la alerta migratoria contra las exautoridades. La denuncia se interpuso después del informe del secretario municipal de Administración y Finanzas, Mario Centellas, en el cual se denunció la existencia de 530 contratos irregulares. Asimismo, la Fiscalía abrió un proceso al exburgomaestre paceño Luis Revilla a denuncia de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) por supuesto “incumplimiento de contrato”. La demanda fue dada a conocer por el fiscal de La Paz Marco Villa el 11 de mayo. “Ha sido puesto en conocimiento del Ministerio Público una denuncia por Emapa emergente en el cual se pone en conocimiento un posible incumplimiento de contrato de un monto aproximado que asciende a 37 millones de bolivianos”, informó Villa en esa oportunidad. Revilla prestó su declaración el 17 de mayo y subrayó que la deuda es institucional, no personal. “Es un proceso que no tiene pies ni cabeza, pero así está actuando el Gobierno, utilizando cualquier pretexto para enjuiciarnos, para llevarnos a la Fiscalía, para que declaremos y quién sabe otras cosas más”, dijo un día antes la exautoridad. Aunque el alcalde Iván Arias afirmara, el mismo día en que Revilla declaró ante la Fiscalía, que su gestión se hará cargo de la deuda, aún no se conoce del desistimiento de la demanda. Mientras que en los municipios de Cochabamba y El Alto se ultiman detalles para oficializar las demandas contra las exautoridades. Entre las principales causales de los procesos se advierte supuesto incumplimiento de deberes y daño económico. “Hemos relevado el informe de las distintas unidades organizacionales. Hay un municipio bastante endeudado. Las autoridades salientes dijeron que la deuda flotante era de 131 millones de bolivianos, pero es más de 200 millones de bolivianos. Se ejecutaron proyectos que no estaban contemplados en el POA, lo que infló nuestra deuda. Se ejecutaron obras con el mismo código dos veces adjudicados a una misma empresa, hay muchas irregularidades”, informó el secretario administrativo financiero del municipio alteño Jhonny Barrera. La autoridad anunció que habrá procesos penales por “los actos irresponsables de las autoridades salientes”, y dijo que ya se iniciaron las acciones correspondientes establecidas en la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Por su parte, el secretario de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía de Cochabamba, Orlando Vargas, informó que esperan para los siguientes días dar a conocer los resultados de las investigaciones realizadas a la gestión edil precedente, y adelantó que se definen las causales por lo que se iniciarán acciones penales contra las exautoridades. “Obviamente hay un incumplimiento de deberes. Estamos acumulando toda la información necesaria. Consideramos que en unos días más vamos a empezar a poner a la luz y accionar lo que corresponda y lo haremos conocer de manera responsable. Sabemos que hubo irregularidades”, indicó.