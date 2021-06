Gobierno eleva 35% aranceles para importación de cerámicas y envases de vidrio; busca fomentar el consumo nacional





31/05/2021 - 18:05:12

ABI.- El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, informó este lunes que el Gobierno nacional emitió el Decreto Supremo 4514, que instruye la elevación de los aranceles de importación para los productos de cerámica y envases de vidrio con miras a fomentar el consumo de la producción nacional, además de que elimina el gravamen arancelario en el caso de la internación de material gráfico educativo. “El Gobierno nacional ha emitido el Decreto Supremo 4514 el 26 de mayo del año 2021 con el objeto de seguir trabajando y reactivando el aparato productivo, sobre todo proteger la industria nacional e incentivar el consumo de productos hechos en Bolivia”, manifestó en una conferencia de prensa. La autoridad explicó que el instrumento legal aplica un incremento de los aranceles de importación para placas y baldosas de cerámica al 25 y el 35%, respectivamente, a diferencia del 10 y 15% que estaba vigente. En el caso de envases de vidrio, como botellas, frascos y tarros, se subirán los aranceles de importación del 10 al 30%, respectivamente. Dijo que el instrumento legal fomentará la compra de la cerámica nacional, puesto que ese sector importó productos por valor de $us 31,1 millones en 2019 y $us 22,4 millones el año pasado. En el tema del vidrio, Huanca detalló que las empresas de ese rubro importaron $us 5,1 millones en 2020. “Sin embargo, Bolivia tiene una suficiente capacidad de producir también este tipo de productos como las cerámicas, se conoce que Bolivia tiene la fábrica Coboce, la fábrica Faboce, Gladymar y Cerabol y en el tema de envases de vidrio tenemos también la empresa estatal Emvibol que también tiene la capacidad de producir 110 toneladas/día de envases de vidrio”, enfatizó. De acuerdo con Huanca, las empresas dedicadas a la fabricación de cerámica producen 535.000 toneladas de baldosas y revestimientos y sólo emplean el 57,6% de su capacidad instalada. Por otro lado, el titular de Desarrollo Productivo y Economía Plural dijo que, en el caso del material gráfico educativo, entre ellos atlas, libros, folletos, álbumes, revistas, cuadernos para dibujar o colorear para niños, se reducirán los aranceles de importación “de un 20% a un cero por ciento”. “Con estas medidas vamos a lograr sustituir importaciones e incentivar la producción y consumir Bs 183,4 millones”, agregó. La autoridad manifestó que la emisión del nuevo instrumento legal es una medida adicional y complementaria para el Decreto Supremo 4505 del 5 de mayo de 2021, que reglamenta la Ley 1257 de compras estatales.