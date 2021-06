YPFB proyecta obtener $us 3.500 millones de renta petrolera en el pozo Charagua X-1





31/05/2021 - 17:20:24

El vicepresidente de Administración de Contratos y Fiscalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, informó este lunes que la estatal petrolera proyecta obtener $us 3.500 millones de renta petrolera con el pozo Charagua X-1, cuya perforación iniciará en 2022. "La renta petrolera aproximada que estimamos para este proyecto es de $us 3.500 millones que entrarían al país. Dentro de lo que es el cronograma, esperamos comenzar la perforación en 2022 del pozo Charagua X-1 en beneficio de los bolivianos", dijo Dorgathen a la Red Uno. Agregó que en caso de que este proyecto sea exitoso, generaría una importante renta petrolera que se destinaría principalmente a las gobernaciones y municipios para fortalecer el sector de Salud, Educación, entre otros. Según datos del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, el proyecto de exploración y explotación de gas en el área de Charagua, localizado en la región de Santa Cruz, cuenta con la participación de YPFB Chaco S.A., subsidiaria de YPFB Corporación, y la petrolera argentina YPF. La inversión para la fase de exploración y explotación en el área asciende a $us 48 millones. Se calcula que el área tiene un potencial de 2,1 trillones de pies cúbicos (TCF, por sus siglas en inglés). La semana pasada, el Gobierno promulgó la Ley Nº 1376 para la aprobación y la modificación del contrato de servicios petroleros para la exploración y explotación de gas natural en el área Charagua.