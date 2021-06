Condori rechaza informe preliminar sobre incendio: Tenemos imágenes de que no fue cortocircuito





31/05/2021 - 17:17:06

Correo del Sur.- El gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, mantiene la postura de que el incendio en su domicilio, el sábado, fue provocado, por lo que rechaza el informe preliminar de la Fiscalía que atribuye el hecho a un cortocircuito. Este lunes, el secretario general del Ministerio Público, Edwin Quispe, indicó que las indagaciones preliminares dan cuenta que el fuego en la casa del gobernador se produjo a raíz de un cortocircuito y adelantó que el fiscal asignado al caso cerrará la investigación porque “la pericia nos dice que no existe intervención humana para este incendio”. Tras las declaraciones de Quispe, el Gobernador reveló que una de las cámaras de seguridad de zona detectó movimientos sospechosos antes del incendio. “Ya tengo algunas imágenes de cámaras, no ha sido cortocircuito”, señaló Condori, en un contacto con los medios de comunicación. Cuestionó que la Fiscalía “ha ido adecuando” el caso para que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, no cambie su postura de que hubo un cortocircuito, como señaló el sábado. “No cuadran las informaciones que está manejando el Gobierno (…) Como no soy de su partido, obviamente para ellos esto va a pasar por alto”, agregó. Condori adelantó que, con los datos recabados, presentará una denuncia, pero también ordenará una investigación particular del incendio.