TikTok es donde nacen las nuevas estrellas gastronómicas





31/05/2021 - 11:28:23

NY Times.- Eitan Bernath, una estrella de TikTok de 19 años con más de 1,6 millones de seguidores, comenzó a publicar contenido gastronómico en la plataforma en 2019. Como muchos chefs de la generación Z de TikTok, aprendió a cocinar viendo YouTube y Food Network. Compartía las cosas que hacía en Instagram, pero nunca adquirió mucho protagonismo. Sin embargo, a las 24 horas de publicar su primer tiktok, había acumulado decenas de miles de seguidores. Bernath, de actitud alegre, optimista y accesible, empezó a compartir recetas cortas y fáciles que otros cocineros principiantes y sus compañeros adolescentes podían hacer en casa. Los videos tuvieron mucho éxito. “TikTok es lo más grande que me pasó en mi carrera y, a decir verdad, es la razón por la que estoy donde estoy hoy”, aseveró. En 2018, cuando TikTok llegó a Estados Unidos de manera oficial —para entonces ya era bastante popular en otras partes del mundo— se conocía como una aplicación para mover los labios en perfecta sincronía con una canción y presentar retos de baile. Pero los contenidos gastronómicos irrumpieron en la plataforma a principios de 2020, cuando millones de personas se quedaron atrapadas en casa durante la cuarentena y cocinar se convirtió en un pasatiempo. Los videos con la etiqueta #TikTokFood han acumulado en conjunto 25.200 millones de visualizaciones y la aplicación genera modas gastronómicas virales con regularidad, como el café batido y un plato de pasta con feta y tomates al horno que ahora se conoce como la “pasta TikTok”. Un video que muestra cómo hacer un pastel de galletas Oreo con tres ingredientes ha conseguido más de 42,1 millones de visitas. TikTok también se ha convertido en la plataforma para una nueva generación de estrellas culinarias que no han tenido que trabajar durante años en una cocina profesional ni en una revista gastronómica y que a menudo presentan recetas que encuentran en internet en lugar de desarrollar las suyas. Se han hecho famosos en la red con sorprendente rapidez. “Lo que hace que TikTok destaque en comparación con cualquier otra plataforma es la velocidad de escala”, afirma Eunice Shin, directora de medios y entretenimiento de Prophet, una empresa de estrategia de crecimiento. “Si algo se vuelve viral, puedes pasar de cero a millones de seguidores en cuestión de meses. Eso es muy difícil de conseguir con una trayectoria tradicional”. Nadie ha aprovechado esta oportunidad más rápido que los integrantes de la generación Z. “La tendencia que estamos notando es la de talentos cada vez más jóvenes que se hacen un nombre como resultado de la adopción de la plataforma”, explicó Jad Dayeh, jefe de medios digitales de Endeavor, una importante agencia de talentos. Muchas estrellas de la generación Z en FoodTok, como algunos llaman a la comunidad gastronómica en la aplicación, se preguntan por qué alguien se sacrificaría en un trabajo agotador en un restaurante cuando podría estar construyendo su propia marca en internet. Otros están abandonando sus trabajos en restaurantes para dedicarse de tiempo completo a la creación de contenidos. Y varios están ganando dinero a través del fondo de creadores de TikTok, cuyos pagos dependen del número de visitas que reciben los videos y a través de acuerdos publicitarios y patrocinios. Los creadores de TikTok pueden ganar desde unos cuantos dólares hasta millones. La estrella de TikTok Addison Easterling, que produce contenidos de estilo de vida, ganó más de cinco millones de dólares tan solo en 2020, según un informe de Forbes. Tabitha Brown, una cocinera vegana, tiene más de 4,7 millones de seguidores en TikTok y lanzará su primer libro de historias personales inspiradoras en otoño. Christian Paul, un panadero de Atlanta con más de 1,3 millones de seguidores en TikTok, creó su propia línea de barras de chocolate. Algunos prometedores creadores de contenido de alimentos aseguran que ya ganan seis cifras al año. En última instancia, lo que quieren es construir sus propios negocios, ya sea con el lanzamiento de una línea de utensilios de cocina, la publicación de un libro de recetas o la apertura de un restaurante. Lo que no quieren es trabajar para alguien más.

ImageEitan Bernath, una estrella de TikTok que acaba de cumplir 19 años, aprendió a cocinar viendo YouTube y Food Network. “Si nos fijamos en los principales protagonistas de los medios de comunicación gastronómicos tradicionales”, dice Bernath, “todos tienen formación clásica o son chefs de restaurante. Tienen mucho que ofrecer y una gran cantidad de conocimientos culinarios, pero creo que lo que TikTok ha hecho con la generación Z y al enseñar a la gente cómo cocinar, es mucho más cercano. El comentario que escucho todo el tiempo es: ‘Si este Eitan de 18 años puede cocinar esto sin esfuerzo, entonces yo también puedo’”. Cada plataforma es pionera en un nuevo tipo de contenido gastronómico viral. Facebook y BuzzFeed Tasty inauguraron una era de recetas fáciles de seguir preparadas por un par de manos incorpóreas. YouTube ofreció un hogar para recetas más complejas y vlogs de cocina de 20 minutos. Instagram llevó las delicias virales listas para la cámara a las masas con fotos de “cronuts”, una mezcla de croissant y dona, y hamburguesas que en lugar de pan usan pasta ramen frita. El formato más utilizado en TikTok es el de una cámara apoyada en una encimera mientras una persona cocina delante de ti. Es casi como si estuvieras en una videollamada con un amigo mientras se prepara la cena. El resultado es un clip de cocina informal y con personalidad que resulta fácil de seguir. La mayoría de los cocineros de TikTok son personas que preparan la comida en la cocina de su casa y suele ser habitual que aparezcan amigos o familiares en el encuadre. “Las recetas que se hacen virales en otras plataformas sociales solo son visualmente atractivas, te hacen babear, pero nunca las preparas”, comentó Ahmad Alzahabi, de 24 años, una estrella de la comida de TikTok en Flint, Míchigan, con más de 3,7 millones de seguidores. “TikTok ha permitido a la gente documentar sus reuniones familiares, lo que hacen en casa. No tiene que verse tan bonito”. TikTok también hace que sea increíblemente fácil crear contenidos. Los usuarios suben vídeos de hasta un minuto de duración, y les ponen sonido. Pueden añadir rótulos de título, subtítulos y efectos divertidos como el zoom o la deformación de la cara. Mientras que la edición de videos para YouTube requiere conocimientos de software de edición de terceros, en TikTok, se pueden grabar, editar y publicar videos fácilmente, todo desde el teléfono. TikTok también permite a los usuarios más avanzados organizar sus vídeos en colecciones, como “recetas de pasteles” o “ideas para la cena”, y ofrece funciones como la transmisión en directo para mantener la atención de los seguidores. Pero es el algoritmo de la aplicación el que hace más fácil que nunca convertirse en una sensación gastronómica de la noche a la mañana. En TikTok, la principal forma de consumir videos es a través de la página “Para ti”, una fuente de contenido programada algorítmicamente que se ofrece a los usuarios en función de lo que han visto o han interactuado en el pasado. Una vez que el usuario empieza a ver y a interactuar con el contenido, se produce un efecto de bola de nieve en el que se le sirve más y más contenido de ese tipo. Si el algoritmo detecta que te gusta la comida mexicana, por ejemplo, te mostrará más videos de cocina de ese tipo. Este sistema algorítmico de distribución de contenidos permite a los usuarios adentrarse en profundas laberintos y programar solo ver contenidos de cocina de nicho. Hay un número aparentemente interminable de videos dedicados a cada restricción dietética, región o cultura: cocina vegana, recetas aptas para la dieta Keto, comida callejera del norte de África, cocina del Medio Oeste. Para los creadores de alimentos, el crecimiento resultante es explosivo. Así como Food TikTok despuntó durante la pandemia, muchos de los más destacados cocineros de TikTok comenzaron cuando estaban atrapados en casa en la cuarentena. Halle Burns, de 19 años, una creadora de comida de TikTok en Atlanta con más de 1,8 millones de seguidores, empezó a crear relajantes videos de cocina vegana la primavera pasada. “No tenía otra cosa que hacer, así que empecé a hacer videos de comida”, dijo. Un año después, sus videos tranquilizadores y rítmicos han hecho que sus fans la llamen la “Bob Ross de la cocina”. Brandon Skier, de 28 años, comenzó su canal de cocina en TikTok con el nombre de “Sad Papi”, después de que el restaurante en el que trabajaba en Los Ángeles cerró a causa de la pandemia de coronavirus. A diferencia de muchos de sus compañeros más jóvenes, Skier sí fue a la escuela de gastronomía y utiliza sus habilidades culinarias tradicionales para enseñar a la gente a preparar comidas de cinco estrellas en casa. Sin embargo, al estilo de TikTok, mantiene las recetas accesibles para los principiantes. “Es comida y técnicas de alta cocina, pero con la sensación de que estás en la cocina de un amigo”, dice. Skier también produce contenido para Hedley & Bennett, una conocida marca de mandiles. No tiene planes para volver a trabajar a la cocina de un restaurante. Algunos cocineros de TikTok ya están haciendo la transición a Hollywood. Bernath firmó con la poderosa agencia Endeavor el año pasado y en diciembre anunció que se uniría a “The Drew Barrymore Show” como experto culinario residente del programa. Bernath también mejoró su cocina desde que se volvió una estrella. Hace poco, rentó un espacioso apartamento en el centro de Manhattan para grabar videos, un gran avance en comparación con la cocina de su antigua casa en Nueva Jersey. “Soy propietario de mi empresa de producción, que ha crecido en los últimos seis meses, por lo que ahora tengo tres empleados de tiempo completo que ayudan a facilitar y crear todo el contenido”, dijo. Tiene previsto seguir contratando más personal dentro de varios meses. Newton Nguyen, un creador de comida de TikTok de 22 años con más de 6,9 millones de seguidores, se mudó hace poco a Los Ángeles para dedicarse al estrellato de las redes sociales de manera permanente. Dice que espera crear un programa de viajes gastronómicos propio algún día, o “quizá un libro de cocina”. Al buscar su apartamento, lo más importante era tener una buena cocina.“Tenía una lista y lo principal era una cocina muy bonita”, dijo. “No sé si has visto mis viejos tiktoks, pero antes vivía en una casa rodante. Mi cocina era muy pequeña”. La accesibilidad es importante entre los jóvenes cocineros de TikTok. Los creadores de comida dijeron que querían comunicar a su público que cualquiera podía cocinar buena comida, sin importar su origen o presupuesto. “Lo que ha hecho TikTok es crear un espacio para la gastronomía que es bastante alcanzable”, afirmó Bettina Makalintal, escritora del equipo de comida y cultura en Vice. Muchos encuentran sus recetas en las redes sociales y otros sitios web, integrando en sus videos consejos de cocina de plataformas como Reddit y Snapchat. “Muchas de mis recetas provienen de internet”, dice Nguyen. “Encuentro algo en la historia de Instagram de un amigo que parece interesante”. Alzahabi dijo que las estrellas gastronómicas de la Generación Z de TikTok también son “un poco más creativas en la cocina”, al preparar rutinariamente comida de diferentes culturas, o fusionar platos. (Algunos cocineros de TikTok —pero no todos— dan crédito a los orígenes culturales de sus platos en la sección de comentarios de sus videos). “Creo que la generación más antigua, es muy de hacer galletas”, dijo. “Si quieres hacer una receta, creen que hay una forma determinada de hacerla. Creo que esta generación más joven, especialmente en Estados Unidos, con todas las culturas que se están mezclando, creo que habrá una nueva variedad de comidas locas que combinan todas estas culturas y etnias”. A medida que los aficionados se convierten en mejores cocineros, algunos crean sus propios canales. Skier dice que cada día surgen nuevos nombres en el mundo de la comida gracias a TikTok. “Un par de personas de las que soy amigo ahora mismo están en proceso de hacerse muy conocidos, y empezaron hace un mes”, dijo. “Si haces buen contenido y buena comida, tú también puedes convertirte en una estrella”.