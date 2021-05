Desarticulan organización criminal que operaba en Santa Cruz y La Paz con el transporte de droga





El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este lunes que un mega operativo interinstitucional permitió la desarticulación, después de más de cinco meses de investigaciones, de una organización criminal que operaba entre los departamentos de La Paz y Santa Cruz con el transporte de droga. “Hemos realizado un gran operativo afectando al narcotráfico en más de $us 9,7 millones después de más de cinco meses de investigaciones. La organización criminal internaba droga a nuestro país para después enviarla hacia los países vecinos de Argentina y Brasil, lo hacía desde el hermano país de Perú. Este es uno de los operativos más grandes y con mejores resultados que se ha realizado en los últimos años”, dijo en conferencia de prensa. La autoridad explicó que la organización realizaba la internación de droga mediante el lago Titicaca, en el departamento de La Paz, hacia la comunidad de Sisasani; posteriormente, la mercancía era llevada a la ciudad de El Alto para su acopio y transporte hacia Cochabamba y Santa Cruz con el pretexto del traslado de cemento y otros materiales de construcción. Dijo que después de un seguimiento exhaustivo a las operaciones de ese grupo denominado "Clan Quintana-Zamora", se logró dar con el líder de la banda, Pedro Pablo Quintana Zamora, en Santa Cruz y se aprehendió a nueve personas involucradas en el ilícito. Esa organización criminal, además contaba con una seguridad armada para cualquier eventualidad. Del Castillo detalló que en el departamento de La Paz se incautó varios inmuebles, cinco vehículos, una lancha y 152 kilogramos de cocaína, afectando al patrimonio de esa organización criminal con $us 796.000; asimismo, en el departamento de Santa Cruz se incautó seis inmuebles, 41 vehículos, armas y otros elementos menores, haciendo un total de $us 8,9 millones de afectación al patrimonio del narcotráfico. “Son casi $us 10 millones de afectación al narcotráfico que hemos efectuado con este operativo, pero lo más importante es que no solo se incautó droga, sino que afectamos la logística y el patrimonio de estos clanes del narcotráfico, cumplimiento los objetivos de nuestra estrategia contra las drogas”, afirmó.