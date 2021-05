Justicia solicitará que todo el Gabinete de Añez sea citado a declarar por los casos de corrupción





El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, informó este lunes que se solicitará al Ministerio Público que cite a todo el Gabinete de Jeanine Áñez, incluida ella, para que declaren por los casos de corrupción que se ocasionaron tras la aprobación de los primeros tres decretos de su gobierno de facto. “Como Ministerio le vamos a pedir a la Fiscalía que los cite como testigos y les vamos a pedir el día de hoy (lunes), a los fiscales, que comiencen con las declaraciones (…). Se va a citar a la señora Áñez y a todo el Gabinete de ministros que firmaron los tres decretos supremos, entre diciembre de 2019 y marzo de 2020. Son 17 ministros, algunos que han cambiado, otros que no están en el país”, informó en una entrevista con Bolivia Tv. Lima aseguró que el Ministerio de Justicia, como querellante en el caso, no pedirá la detención preventiva de las exautoridades, sino que se pedirá que declaren como testigos y se aclare el tema en el ámbito del debido proceso. Además, dijo que se darán todas las garantías necesarias para que acudan ante el Ministerio Público, los que aún están en el país, y para quienes se encuentran en el extranjero, para que acudan a los consulados a decir su verdad. “Si tienen explicaciones que las den ahora, todo esto que han hecho los políticos de lavarse las manos lo van a tener que explicar ante la Fiscalía, y si tienen una verdad, si tienen la posibilidad de convencer al país sobre que no tienen relación con Arturo Murillo, tendrán que decirnos también por qué no lo han denunciado en el tiempo oportuno”, remarcó. El Ministro de Justicia señaló que el memorial será presentado ante la Fiscalía General del Estado tras el análisis de los aspectos legales procesales y a lo largo de la semana se espera que se vayan publicando las notificaciones. “No estamos pidiendo su detención, no es una persecución política, es el camino que marca el debido proceso, si ellos tienen que decir su participación o no en este caso, lo correcto es que se presenten a la Fiscalía y que no esperen a que el Ministerio Público los cite”, aseveró. Recordó que el Gobierno de Áñez solo debía durar un par de meses, pero que esa gestión se extendió a casi un año en el que se ocasionó un gran daño económico al Estado, porque desde sus primeros días se aprobaron decretos para realizar compras con sobreprecio y sin seguir el conducto regular. “Sin intervención de la señora Áñez y su Gabinete, esta situación, la corrupción no habría podido darse. Desde diciembre hubo una intencionalidad de robarle al Estado sin procesos transparentes de contratación”, señaló. Lima destacó el rol de los exlegisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la gestión pasada que, al conocer el sobreprecio con el que se hicieron algunos contratos, inmediatamente lo denunciaron. Asimismo, sostuvo que no se trata solo del robo de $us 2 millones que se están investigando, sino más de Bs 156 millones identificados en una primera denuncia con base en auditorías realizadas por el Ministerio de Gobierno. ABI.-