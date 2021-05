Improvisan sala para pacientes críticos con Covid-19 en piscina de Villa Tunari





31/05/2021 - 08:06:07

Los Tiempos.- El colapso de hospitales, el insuficiente personal de salud y la escasez de oxígeno también golpean al trópico. El rebrote de la pandemia obligó a los trabajadores en salud y autoridades a improvisar una sala con 10 camas de internación en la piscina olímpica de Villa Tunari. En el lugar instalaron oxígeno y llevaron medicamentos para tratar a pacientes críticos con Covid-19. La infraestructura se convirtió en una especie de sala de “terapia intermedia”, pese a las carencias y limitaciones, según el administrador del hospital San Francisco de Asís, Eduardo García, quien también está a cargo del centro de aislamiento. El funcionario informó que la infraestructura fue adaptada para atender pacientes con coronavirus en 2020. En entrevista con Los Tiempos, García habló sobre las limitaciones con las que se atiende a los pacientes y la necesidad de acelerar la conclusión del hospital del tercer nivel para mejorar el sistema de salud en el trópico. -¿En qué condiciones trabaja el personal? El centro de aislamiento está colapsado en este momento, las condiciones son precarias y el personal no es suficiente. En este momento tenemos tres médicos generales, tres licenciadas en enfermería y otros tres auxiliares para atender a 10 pacientes internados. Lamentablemente varias personas llegaron en estado crítico, por lo que requieren atención casi las 24 horas, requerimos especialistas y más enfermeras. -¿De dónde son referidos los pacientes? Estamos atendiendo a pacientes captados por el hospital San Francisco y otros 44 centros y postas de salud. Algunos vienen incluso de comunidades que quedan hasta a tres horas de viaje en auto. Son personas de escasos recursos económicos. En ocasiones por la gravedad los hemos tenido que referir al hospital Viedma, pero retornan porque allá tampoco hay espacio. -¿Cuántos enfermos están atendiendo? Ahora tenemos 10 personas internadas, pero en esta tercera ola deben ser unos 26 pacientes que hemos recibido, 12 se recuperaron y se les dio el alta. Cuatro fallecieron, hicimos lo que pudimos para salvarles la vida. -¿Cómo está la dotación de oxígeno y medicamentos? Tenemos medicamentos, el hospital provee, de momento no tenemos problemas. Lo que sí falta es oxígeno, tenemos ocho cilindros, pero eso no es suficiente porque a veces un solo paciente requiere entre tres a cinco cilindros por día. Los familiares están yendo a buscar hacia el lado de Santa Cruz y otros están saliendo a la ciudad de Cochabamba. -¿Hay posibilidad de habilitar más camas en la piscina olímpica? Podemos instalar 10 más, hay espacio, pero eso no sería responsable porque no tenemos personal y tampoco todos los equipos. Lo ideal es que los pacientes sean atendidos en salas de terapia intensiva e intermedia. Nuestro personal de salud está haciendo trabajo manual, si bien la piscina tiene baños y ambientes amplios no es un hospital. - ¿Qué le recomienda a la población? Que se cuide, que cuando presente síntomas acuda a los centros de salud. A veces los comunarios por miedo no vienen y sólo cuando se complica su estado de salud buscan ayuda. Eso no está bien, por eso también estamos trabajando en la concientización a dirigentes, aquí la gente confía mucho en sus líderes y autoridades regionales. PIDEN AGILIZAR ENTREGA DE HOSPITAL DE TERCER NIVEL Ante el colapso del sistema de salud, el encargado del centro de aislamiento de Villa Tunari, Eduardo García, dijo que la solución para mejorar las condiciones de acceso a los servicios de salud para la población del trópico es que se acelere la construcción del hospital de tercer nivel en ese municipio. “Ya tiene buen avance físico, está en más del 90 por ciento, sólo faltaría el equipamiento”, puntualizó. El proyecto fue paralizado a fines de 2019 y de acuerdo a la ficha técnica la obra se edificaba con una inversión de 535 millones de bolivianos. “El hospital de segundo nivel quedó pequeño ante la demanda de la población. Si bien en el establecimiento habilitamos un área de Covid-19 para vigilar los casos sospechosos, los referimos al centro de aislamiento para evitar que sea un foco de contagio”, explicó. García adelantó que analizan la posibilidad de habilitar el servicio de terapia intermedia en el nosocomio, pero no hay fondos para este fin. Respecto al comportamiento de los pobladores, el funcionario contó que la gente tomó mayor conciencia sobre la importancia del uso del barbijo, el distanciamiento social y la desinfección de manos con alcohol. Reconoció que en la primera ola la resistencia a cumplir las medidas de bioseguridad fue mayor que la que se registra en la tercera ola. “Nosotros estamos haciendo trabajo de sensibilización y concientización a través de nuestras brigadas. Estamos socializando incluso la importancia de recibir la vacuna contra el Covid-19, además de atender a los pacientes, hacemos trabajo social”, dijo.