Evo cree que hay un plan de EEUU contra Bolivia detrás de la detención de Murillo





31/05/2021 - 07:22:04

El Deber.- Las razones de la detención del ex ministro, Arturo Murillo, en Estados Unidos fueron cuestionadas por el ex presidente, Evo Morales. El exjefe de Estado cree que detrás de todo ese capítulo existe una razón política del gobierno de ese país en contra de Bolivia. “Qué hay detrás de la detención (de Arturo Murillo), yo me acuerdo una vez fue detenido en Panamá un general de la policía, (René) Sanabria, lo detuvieron y para liberarse en Estados Unidos, el general acusó a altas autoridades del Estado plurinacional de narcotraficantes, (la detención de Murillo) es algún mensaje de Estados Unidos hacia Bolivia”, dijo Morales en su programa dominical, Evo es pueblo que se emite por radio Kausachun Coca. El 22 de mayo, en Florida, Arturo Murillo y otras cuatro personas fueron detenidas acusadas de soborno y lavado de dinero, la operación estuvo a cargo de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Miami. Desde entonces, la exautoridad está detenida en el penal de FDA de Miami. Evo Morales hizo alusión al caso del general René Sanabria, quien fuera jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) entre 2007 y 2008, precisamente durante su gobierno. En febrero de 2011 fue detenido en Panamá, en un operativo de la Administración de Control de Drogas (DEA) y del Departamento de Justicia de EEUU, luego extraditado a territorio norteamericano. Por esa razón cree que la detención de Murillo, “es alguna detención con fines netamente políticos” y por eso no cree en la versión de las investigaciones en contra del exministro y el presunto sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos por $us 2,3 millones. Luego recordó que en el último viaje que realizó Murillo en 2020 a entrevistarse con personal del Departamento de Estado de EEUU, estas autoridades ya no lo recibieron y dijo que en ese entonces solo se reunió con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro. El 29 de septiembre de 2020, cuatro meses después de la denuncia de supuesto sobreprecio en la compra de los gases, Arturo Murillo, emprendió el último viaje a EEUU antes de dejar el Gobierno. La agenda contemplaba reuniones con el BID, la OEA y el Departamento de Estado; pero solo estuvo en la OEA. Para entonces ya había denuncias dentro del propio Gobierno de Jeanine Áñez por la supuesta corrupción del exministro y su entorno.