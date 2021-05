Defensa se querella contra exministro de Defensa Fernando López por ocho casos irregulares





31/05/2021 - 07:13:07

ABI.- El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, informó este domingo que esa Cartera de estado se querelló contra el exministro, Fernando López, por ocho casos irregulares. “Como Ministerio de Defensa, en lo que corresponde a los casos que tenemos y hemos encontrado ocho casos irregulares, hemos presentado la querella ante el Ministerio Público, vamos a coadyuvar en todos los requerimientos que se nos solicite la Policía o a través de otras instancias”, dijo en un breve encuentro con periodistas. La autoridad explicó que las ocho querellas son en contra del exministro de Defensa y sus excolaboradores. Entre los casos se encuentra la suscripción de contratos privados para adquirir materiales e insumos, como también el alquiler de cisternas; otra demanda por la contratación de talleres de arreglo mecánico de vehículos que no tiene ningún proceso de contratación sin documentación de respaldo con exigencia de pago; compra de uniformes; además del cobro excesivo a premilitares. “Son todas estas irregularidades, un conjunto que hacen los ocho casos, incluido el caso de compra de gases lacrimógenos”, indicó Novillo. El exministro de Defensa, Fernando López, está implicado en la compra de gases lacrimógenos y equipamiento no letal con un sobreprecio de más de $us 2 millones, dinero que sirvió para pagar sobornos, motivo por el cual el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, se encuentra recluido en Estados Unidos acusado por lavado de dinero.