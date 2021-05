Phillips: Murillo tendrá que cumplir una sentencia de 1 o 20 años antes de ser extraditado





31/05/2021 - 07:09:37

Correo del Sur.- La encargada de Negocios de Estados Unidos en Bolivia, Charisse Phillips, manifestó que el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, detenido en ese país acusado por el delito de presunto lavado de dinero, tendrá que cumplir su condena, ya sea 1 año o 20, en ese país antes de ser extraditado. "Es cierto. Hay un convenio de extradición entre nuestros dos países, pero primero hay que cumplir con cualquier sentencia o sentencias, investigaciones en EEUU, antes de ser expulsado o extraditado. No puedo comentar si existe o no un pedido de extradición, pero sí hay un convenio para hacerlo", declaró la diplomática en una entrevista con el diario La Razón. La Cancillería boliviana, el Ministerio de Justicia, la fiscalía general del Estado, han anunciado la tramitación de la extradición de la exautoridad, después que la pasada semana ha sido detenido en Estados Unidos acusado por el delito de lavado de dinero. Consultada sobre si las autoridades bolivianas van a tener que esperar el juicio y una eventual condena, Phillips, respondió: "Sí. No sé mucho del caso, qué tan avanzado está o si habrá más cargos o involucrados, pero sé que están preguntando sobre el ciudadano boliviano que está en Estados Unidos relacionado en este caso. Tendrá que cumplir con cualquier sentencia, sea 1 año o 20 años (de cárcel), antes de ser extraditado". Precisó que, si existe la solicitud vía la Embajada o la de Bolivia en Washington, la documentación se remitirá al Departamento de Estado para registrarla y luego será revisada por el Departamento de Justicia. Explicó que su país cuenta con una Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), que se constituye en una herramienta clave para este tipo de lucha, porque establece consecuencias legales para personas y entidades estadounidenses, así como para ciudadanos no estadounidenses, "y está enfocada a los que pagan sobornos a gobiernos extranjeros". Dijo que para esta labor se tiene al FinCEN (Control de Delitos Financieros), "un equipo de 300 investigadores y analistas, una red de inteligencia para la detección, investigación y enjuiciamiento del lavado de dinero nacional e internacional, y otros delitos financieros". Añadió que esto es importante para América Latina porque existe mucha circulación de dinero por los bancos de Miami, que funcionaría como una especie de centro banquero hemisférico, y a través de la FinCEN y la Ley FCPA es posible hacer seguimiento el dinero e identificar la corrupción. Detalló que si los involucrados viven en Estados Unidos es fácil detenerlos y generalmente no quedan detenidos sino salen con una fianza; pero cuando no son ciudadanos estadounidenses y tienen relaciones con el extranjero, no se acepta una fianza sino quedan detenidos porque el riesgo de fuga es grande. Manifestó que este mecanismo ha sido usado varias veces contra narcotraficantes, y ahora contra la corrupción oficial.