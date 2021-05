Aprehenden a otro sospechoso de pertenecer al clan Murillo y detienen a dos exfuncionarios de Defensa





31/05/2021 - 07:06:50

Este domingo, la Policía aprehendió en Cochabamba a una persona que intentó hacerse pasar como portero de un edificio, pero en realidad se trató de alguien vinculado al exministro Arturo Murillo, detenido en EEUU por soborno y lavado de dinero. El sábado, la Fiscalía emitió una orden para la aprehensión de Giovani E. F. T., quien antes había dicho ser el portero de un edificio en Cochabamba. Esa persona inclusive intentó impedir a la Policía y Fiscalía ejecutar un allanamiento en un inmueble, informó el canal televisivo Unitel. En una primera declaración, Giovani E. F. T. confesó que era colaborador del exministro Arturo Murillo. Se espera que en las próximas horas se realice la audiencia cautelar de esta persona que, tras su aprehensión, fue trasladada hasta La Paz, añade el reporte. También en esta jornada, la jueza Cuarto de Instrucción en lo Penal de La Paz, Ximena Palacios, dispuso la detención preventiva en el penal de San Pedro de los exfuncionarios del Ministerio de Defensa, Pedro M. R. S. y Raúl M. L. G., por estar involucrados en procesos derivados del caso de la red de Arturo Murillo, informó La Razón en su edición digital. Se conoce que la determinación fue asumida por la “concurrencia de la probabilidad de autoría y los riesgos procesales”, como la posible obstaculización en la investigación, que no fueron desvirtuados con documentación suficiente. Raúl M. L. G. fue Director Jurídico del Ministerio de Defensa durante la gestión del gobierno transitorio de Jeanine Áñez y Pedro M. R. S. era Director de Logística de la misma cartera de Estado. Ambos fueron imputados por supuesto “uso indebido de influencias” y otros delitos, añade el reporte de prensa. En los últimos días, fueron aprehendidas al menos siete personas acusadas de estar vinculadas, de manera directa e indirecta, a la compra de gases lacrimógenos con sobreprecio y a la investigación abierta por el delito de legitimación de ganancia ilícitas. Este domingo, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, informó que esa cartera de Estado se querelló contra el exministro de facto, Luis Fernando López, por ocho casos irregulares. Fernando López está implicado en la compra de gases lacrimógenos y equipamiento no letal con un sobreprecio de más de $us 2 millones, dinero que sirvió para pagar sobornos, motivo por el cual el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, se encuentra recluido en Estados Unidos acusado por lavado de dinero. ABI