Emprendedora latina, a la caza de la próxima compañía valorada en mil millones





30/05/2021 - 14:03:06

VOA.- Silvina Moschini, dueña de la primera empresa en América Latina considerada un “unicornio”, busca ahora en Estados Unidos la próxima gran compañía tecnológica, aquella con el potencial suficiente para acabar alcanzado ese valor al que solo llegan algunas empresas, las elegidas: los 1.000 millones de dólares. Pero no lo hace sola, la acompañan pesos pesados de la economía estadounidense y del mundo del emprendimiento, como Rosa Gumataotao Ríos, extesorera de los Estados Unidos y Moe Vela, primer hispano en ocupar dos cargos ejecutivos senior en la Casa Blanca. Moschini, de origen argentino, fundadora y directora ejecutiva de TransparentBusiness y de She Works, explicó a la Voz de América que ha asumido el reto de ser la jefa, así como la productora ejecutiva y cazatalentos del programa televisivo 'Unicorn Hunters', cuyo objetivo es ayudar a otros emprendedores. El programa estilo reality show, patrocinado por la empresa de Moschini, tiene como objetivo “dar acceso a oportunidades de inversión a emprendedores que en el pasado no han tenido oportunidad de invertir”, señaló Moschini. Un giro inusual del programa es que tanto jueces como espectadores pueden invertir dinero a los negocios que aparecen en cada capitulo. 'Unicorn Hunters', que debutó a inicios de mayo en diferentes plataformas, da a conocer empresas en etapa avanzada que buscan inversiones, antes de salir a bolsa. Los emprendedores presentan su compañía y ésta es evaluada por un panel al que se refieren como el "círculo del dinero". El panel está compuesto por siete jueces rotativos, incluido el cofundador de Apple, Steve Wozniak, y otros empresarios de renombre, quienes debaten la viabilidad de la organización y si vale la pena invertir en ella porque ven el potencial de ser un Unicornio. ¿Qué es una compañía unicornio? Sin miedo al fracaso, Moschini cuenta que este proyecto surge de “una necesidad personal” ya que como mujer emprendedora se encontró buscando capital y enfrentó muchos desafíos, razón por la que quiere ayudar a otros que encuentren su camino. La empresaria narró a la VOA que para emprender, ella recurrió a la Ley JOBS, destinada a fomentar la financiación de las pequeñas empresas en EE. UU. , que fue aprobada con apoyo bipartidista y fue promulgada durante la administración del presidente Barack Obama, en 2012. “De esta manera convertí mi compañía en lo que se llama una compañía unicornio”, explicó. Pero, ¿Qué es una compañía unicornio? Pues es aquella que tiene una valuación de 1.000 millones de dólares o más. TransparentBusiness, logró eso y ahora la empresa de la que Moschini es cofundadora, ha recaudado más de 50 millones de dólares de más de 3.000 inversores procedentes de 140 países para ayudar a las empresas a gestionar la fuerza de trabajo remota con transparencia y responsabilidad. “Cómo aprendí todo esto sentí que tenía una enorme responsabilidad y una oportunidad de ayudar a otros a que utilizaran el mismo instrumento del mercado de capitales que utilicé yo, y por eso para hacerlo cree un show”, apuntó Moschini. Para ella el programa "democratiza el acceso al capital para emprendedores" y también el acceso a oportunidades de inversión en etapas tempranas, de la mano de expertos. ¿Cuál es el concepto del programa? La idea del programa es que sea bajo demando y tiene su propio portal web donde las personas pueden ver el capitulo que desean. Sin embargo también está en diferentes plataformas. Los primeros dos programas ya se estrenaron, y dentro de ellos destaca el de un ex ingeniero de la NASA, que ha creado un dispositivo que mata las bacterias y los virus en espacios cerrados. Moschini adelanta que próximamente, entre los participantes habrá un emprendedor latino, “eso me genera una ilusión enorme porque vamos a apoyar a muchos emprendedores y ojalá a muchos emprendedores latinos”, afirmó.

* Silvina Moschin, tecera de la izquiera en la foto