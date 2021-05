Encuestas dan empate: Miedo al comunismo reúne a miles a favor de Keiko Fujimori





30/05/2021 - 13:09:47

DW.- "Por la paz y por la democracia" se concentraron en Lima este sábado miles de votantes de la candidata presidencial Keiko Fujimori (derecha), reunidos por el miedo al comunismo y el terrorismo que según afirman traería la candidatura del izquierdista Pedro Castillo, si gana las elecciones. La movilización se inició en la céntrica Plaza San Martín, que hace solo una semana aglomeró a otros tantos miles de peruanos en una marcha contra Fujimori, que reivindica el legado de su padre, Alberto Fujimori (1990-2000), condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad y corrupción. La banderas de Perú y las camisetas de la selección de fútbol imperaron entre los participantes, siguiendo el ejemplo de la candidata del partido fujimorista Fuerza Popular, que lleva toda la segunda vuelta haciendo campaña con la camiseta del combinado nacional para simbolizar que votar por ella es votar por el país. Las arengas y pancartas con mensajes de "no al comunismo" y "no al terrorismo" proliferaron, a similitud de los grandes paneles publicitarios que llevan semanas proyectándose en las grandes ciudades de Perú como parte de una millonaria campaña contra Castillo, lo que exacerba la posturas polarizadas de estas elecciones. ¿Empate técnico? A una semana de la segunda vuelta de las elecciones generales 2021, la encuestadora Datum ha revelado que Pedro Castillo aún lidera las preferencias electorales, pero con un 42.6% contra el 41.7% que posee Keiko Fujimori. Esos resultados significan un empate técnico. "No podemos permitir los peruanos que nos pase a gobernar el comunismo. Es necesario defender a Perú de ello", afirmó el joven Diego Vargas, uno de los que lucía la camiseta blanquirroja de la selección. "Considero un deber, algo necesario para todo peruano, defender la patria de una gran amenaza para la que postula (el partido) Perú Libre, que es ofrecer a Perú el comunismo", añadió. Entre los distintos participantes en la movilización que acudieron en pequeños grupos de amigos o de familias estaba Milagros Sayán, quien aseguró que todos estaban ahí "por la lucha por la democracia". "Mi país está al borde del colapso. Vemos a nuestros países hermanos como están en este momento sufriendo. Es el caso de Chile, Argentina, Venezuela, Cuba. ¿Y ahora queremos que así esté Perú?", se preguntó Sayán, cuya respuesta la tenía en la macarilla: "no al comunismo". Junto al miedo al comunismo, también está entre los votantes de Fujimori el miedo a un hipotético resurgimiento del terrorismo en la forma en que tuvo lugar durante el conflicto armado interno (1980-2000), causado por el grupo maoísta Sendero Luminoso y el marxista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).