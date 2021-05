Una joven muere durante su boda y su hermana se casa con el novio





30/05/2021 - 11:26:28

Una joven de la India, identificada como Surabhi, se sintió enferma durante la ceremonia de su boda, se desmayó y murió sin haber llegado a oficializar la unión con su pareja. Sin embargo, la situación no impidió que el novio se quedara sin esposa, pues la hermana menor de la fallecida tomó su lugar, informan medios locales. Los hechos ocurrieron recientemente en la aldea de Samaspur, en el estado indio de Uttar Pradesh. De acuerdo con los reportes, la pareja se preparaba para el Saptapadi (una tradición del matrimonio hindú que consiste en hacer siete promesas mientras se da vueltas alrededor del fuego) cuando Surabhi cayó inconsciente junto a su prometido, Manjesh Kumar. Cuando un médico llegó para atenderla, ya era demasiado tarde. El experto confirmó que el deceso de la novia se produjo por un paro cardíaco. "No sabíamos qué hacer en esa situación", dijo el hermano de la mujer, Saurabh. "Ambas familias se sentaron juntas y alguien sugirió que mi hermana menor Nisha debería casarse con el novio. Las familias discutieron el asunto y estuvieron de acuerdo", comentó. De este modo, los festejos continuaron, pero ahora Surabhi ya no era el centro de atención. Su cuerpo se mantuvo en una habitación hasta que terminó la boda de Nisha y Manjesh. "Fue una decisión difícil para nuestra familia", reconoció el tío de la fallecida, Ajab Singh. "Una hija yacía muerta en un cuarto y la boda de otra hija estaba siendo solemnizada en otra habitación. Nunca habíamos sentido emociones tan dispares. El dolor por su muerte y la felicidad por la boda aún no han sido asimilados del todo", concluyó.