Expertos: Lo único que podemos hacer en este momento es vacunarnos





30/05/2021 - 10:52:09

VOA.- Mientras Estados Unidos anuncia que casi el 60% de los adultos que habitan en el país están completamente vacunados, América Latina sigue aumentando esfuerzos para tener acceso a la vacuna contra el COVID-19. Recientemente, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) dio a conocer que más de un millón de personas en América Latina y el Caribe han muerto a causa del COVID-19. De acuerdo con un comunicado de la OPS, "se trata de un hito trágico para todos los habitantes de la región", señaló la directora del organismo, Carissa F. Etienne. En el programa Foro de la VOA, el Dr. Xavier Tello, médico cirujano y especialista en políticas de salud pública, defiende la importancia de la vacuna como única herramienta para ganarle la batalla a la pandemia. Señala que, hasta el momento, la información científica con la que se cuenta afirma que las vacunas disponibles en el mercado son eficaces contra las variantes conocidas del virus. “Es decir, por el contrario, no hay una prueba de que no estén funcionando. Lo único que podemos hacer en este momento es vacunarnos para estar seguros”, comentó el galeno. ¿Vuelta a la normalidad? “La normalidad como la conocíamos, no. No la vamos a recuperar nunca. Olvidémonos de ella”, dijo enfático el doctor Xavier Tello, explicando que con el tiempo, la humanidad va a encontrar un modo de vida más cómodo que el actual; pero “vamos a vivir décadas utilizando cubrebocas, saludándonos de otro modo, teniendo más precauciones”. Con respecto a la “inmunidad colectiva” o “inmunidad de rebaño”, alcanzada con el 75% o más de la población de un país completamente vacunada, el experto señala que la vacuna no debe verse como una solución individual, sino colectiva. “La vacuna es una herramienta epidemiológica. Estar vacunados significa que cuando una persona está infectada se enfrente a 20 que están vacunados y no transmita la enfermedad. ¿Cómo lo vamos a saber? Hay dos maneras: una complicada e imposible que es midiendo los anticuerpos a la población, lo cual es costoso y absurdo. Pero la otra, cuando veamos que la mortalidad está disminuyendo y los enfermos graves son los menos”. En ese momento pudiéramos decir que se ha logrado un nivel de inmunidad lo suficientemente alto como para pensar en la idea de haber combatido la pandemia, según Tello.



América Latina en la mira Mexicano de nacimiento y viviendo en la Ciudad de México, el doctor Xavier Tello, comenta que los casos en ese país han disminuido, pero asegura que “no es el momento de confiarse”. “En México tenemos que estar conscientes – dice Telllo - que en cualquier momento podemos tener un ascenso y estar en esas condiciones terribles que estuvimos a principio de año, con filas para entrar a la sala de urgencias, gente muriendo en las salas de urgencias sin haber logrado ser atendidas, colas para conseguir tanques de oxígeno en las calles para llevar a las casas. Fueron, realmente, dos o tres semanas que vivimos en un estrés muy grande y en cualquier momento esto podría resurgir si nos descuidamos”, y una de las razones, de acuerdo con el doctor, es que el país aún tiene una tasa de vacunación muy baja. Según cifras oficiales, en México se ha logrado vacunar solo un 10% de los habitantes. Una situación similar se presenta en todos los países de la región, por lo que la OPS hace un llamado a mejorar el acceso a las vacunas en las naciones del hemisferio.