Los 4 indicadores que hablan de que llegó una nueva cepa Covid en Tarija





30/05/2021 - 09:32:06

El País.- Son cuatro los indicadores epidemiológicos los que llevan a sostener a los expertos que, una nueva variante del virus que causa la Covid-19 está circulante en Tarija, pero piden al Ministerio de Salud reconfirmar con resultados de laboratorio de secuenciación esas sospechas que cada vez son más evidentes. Se cumplirán dos meses desde que Tarija envió al Ministerio de Salud muestras para análisis de los primeros pacientes sospechosos de ser portadores de la variante brasilera del virus, los cuales eran de Villa Montes, uno de ellos había estado en Beni. Mientras los resultados demoran el comportamiento epidemiológico habla por sí solo. Walter Santa Cruz, vicepresidente de la Sociedad Boliviana de Salud Pública, observa que cambió el grupo etario afectado, ya no son solo los mayores de 50 años los que se enferman más, sino jóvenes de 20, 30 y hasta 40 años, quienes son reportados como positivos por diagnóstico en laboratorio. Un segundo elemento que el epidemiólogo pone sobre la mesa es que las personas se agravan más con la enfermedad. Antes, un 80 por ciento hacían cuadros leves, pero ese porcentaje va en disminución, porque hay más casos moderados y graves de neumonía. Un tercer elemento fijado por el médico es el aumento de la mortalidad. Finalmente, el cuarto, es el tiempo de incubación de la enfermedad, porque desde que el paciente se contagiaba hasta que presentaba los síntomas, era de entre cinco y siete días, pero en la actualidad las manifestaciones aparecen antes de los cinco días. Variante brasilera El especialista dice que cuando no hay laboratorios para la vigilancia genotípica del virus, en epidemiología se valen de otros indicadores para analizar la situación sanitaria, en este caso, los cuatro mencionados anteriormente. Entonces, se podría tratar de la variante brasilera por la cercanía de ese país con Bolivia, a diferencia de la India o las Islas Británicas, donde igual se originaron mutaciones. Álvaro Justiniano, director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), está convencido que una nueva variante del virus está circulando en Tarija, y las acciones deben responder a ello. Sin embargo, espera que el Ministerio de Salud pueda confirmar con resultados de laboratorio, toda vez que enviaron muestras de manera aleatoria de pacientes enfermos. El médico conoce que un laboratorio de La Paz realizó pruebas a mil personas con Covid-19, el resultado fue que el 75 por ciento era portador de la variante P1, o más conocida como brasileña, que es una mutación producidas en la estructura del ARN del virus. Para Roberto Mérida, jefe de Terapia Intensiva Covid del Hospital Regional San Juan de Dios (HRSJD), también se inclina por el lado de Justiniano y Santa Cruz, porque hasta su unidad de servicio llegaron pacientes menores de 30 años y no tienen enfermedad de base. Pero también pide que se confirme con resultados de laboratorio si se tiene o no la variante en Tarija. Santa Cruz explica que al estar circulante una nueva variante del virus, eso significa que de nuevo toda la población estará expuesta a volver a enfermar, pero esta vez con consecuencias más graves, porque serán reinfecciones.



La variante P1 es más contagiosa que la original Los dedicados a la ciencia coinciden en que la variante P1 o más conocida como brasilera es 2,5 veces más contagiosa que la original, además que tienen mayor resistencia a los anticuerpos que se hayan creado. Es la que también la responsable de elevar la cantidad de muertos de Covid-19. El riesgo también es que sea resistente a las vacunas creadas a la fecha para prevenir a esa enfermedad que se extendió por todo el mundo.