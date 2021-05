La madre de Evaliz, Francisca Alvarado, es la primera secretaria en la embajada de Bolivia en Ecuador





30/05/2021 - 08:40:20

La expareja de Evo Morales y madre de Evaliz Morales, Francisca Alvarado Pinto, ingresó como funcionaria en el servicio diplomático de Bolivia. Tiene el cargo de 'primer secretario' de la embajada de nuestro país en Ecuador, así lo refiere el sistema de personal de la Cancillería del Estado. Según publicación de El Deber, aunque la información se conoció el 16 de mayo, recién se pudo confirmar el lunes 24 de este mismo mes, cuando la expareja de Morales, presentó su declaración jurada ante la Contraloría General del Estado (CGE) donde oficializa el lugar donde trabaja. “En tránsito, Alvarado Pinto Francisca, Embajada de Bolivia en Ecuador, Quito. Primer Secretario” señala la credencial que lleva la foto de la madre de Evaliz Morales. EL DEBER se comunicó con el viceministro, Benjamín Blanco, sobre esta información quien dijo que el responsable del servicio exterior es el viceministro, Freddy Mamani. “En este momento no tengo ese dato, por favor le pido el lunes, estoy en una reunión” dijo, Freddy Mamani, el vicecanciller que está a cargo del personal boliviano en las distintas embajadas que Bolivia tiene en el exterior. Alvarado Pinto está casada actualmente con Félix Cárdenas, quien fue viceministro de Descolonización durante el Gobierno de Evo Morales. En mayo de 2019, poco antes de los conflictos, fue despojado del cargo sorpresivamente y en su lugar posesionaron a Cancio Mamani. De acuerdo con la declaración jurada de Francisca Alvarado, posee cinco bienes y el avalúo de esos bienes suma Bs 854.321; mientras que las deudas llegan a Bs 533.161; no figura el monto de las rentas que percibe. En la ciudad de Oruro, los periodistas afirman que la radio, Jacinto Rodríguez, es de propiedad de la familia Alvarado-Cárdenas. En su portal informa que pronto cambiará el nombre a 'Liberación radio Tv'. La otra funcionaria del Estado, es la hija del expresidente, Evaliz Morales Alvarado, quien es abogada en la Procuraduría General del Estado, según la declaración jurada que presentó ante la CGE el 4 de enero de este año. El otro hijo de Morales, Álvaro Morales Peredo, no figura en ninguna institución y se conoce que vive en Cochabamba junto a su madre.