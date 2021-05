Allanan diez viviendas y aprehenden a la hermana de Arturo Murillo involucrada en el caso gases lacrimógenos





29/05/2021 - 20:55:32

ABI.- El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que este sábado se procedió a la aprehensión de Mireya Murillo, hermana del exministro Arturo Murillo, tras un allanamiento a su vivienda, en la que se encontró documentación y materiales que la involucran en el caso gases lacrimógenos. “El décimo allanamiento se realizó en el domicilio de la hermana del señor Murillo, en la zona de Tiquipaya de la ciudad de Cochabamba, en este lugar se tomó contacto con la señora Mireya Murillo (…). Se procedió a detener a la hermana del señor Murillo por legitimación de ganancias ilícitas y se ha procedido al precintado y secuestro de tres vehículos de propiedad de Murillo”, dijo en conferencia de prensa. La autoridad explicó que en el domicilio de Mireya Murillo, al interior de la habitación de su exesposo, Daniel Aliss, se encontró recibo de depósitos, memorias USB’s y SD, computadoras, tarjetas de débito y de crédito, entre otros elementos. Del Castillo señaló que hasta el momento se realizaron 10 allanamientos, cuatro en La Paz, cuatro en Cochabamba y dos en Santa Cruz. Entre los principales elementos y bienes secuestrados, se encuentran documentos de diferentes bienes inmuebles, fotocopias de varios procesos de contratación de los gases lacrimógenos, ropa militar, armas de fuego, sustancias controladas, computadoras y diversos depósitos bancarios. “En el domicilio de Arturo Murillo se ha encontrado distintas armas de fuego, municiones, cajas de armas de fuego, además de una pipa para fumar marihuana con restos de esa sustancia ilícita”, informó. El Ministro explicó que todos los elementos secuestrados están en custodia del Ministerio Público y se espera los informes correspondientes para determinar la participación de las personas en los procesos de contratación. Además, sostuvo que aún no se tiene la cifra exacta de los retiros de dinero que se habrían realizado de cuentas de Murillo. ALLANAMIENTOS El Ministro de Gobierno detalló el número de allanamientos que se realizaron en las últimas horas, referidos al caso de Arturo Murillo, aprehendido en Estados Unidos por los cargos de lavado de dinero y soborno, al haber aplicado un plan desarrollado entre noviembre de 2019 y abril de 2020, con la finalidad de beneficiarse con un contrato millonario por la compra de equipos no letales y gases lacrimógenos con el Misterio de Defensa de Bolivia. El primer allanamiento se realizó en la urbanización Flor de Irpavi de la ciudad de La Paz al domicilio de Marcelo Rejas, quien fuera asesor del Ministerio de Defensa y persona a la cual Phillip Lichtenfeld le habría depositado la suma de $us 20.000. En el lugar se encontró documentación perteneciente a diferentes inmuebles, el caso fue ampliado por los presuntos delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito. El segundo allanamiento fue realizado en el domicilio de Raúl López, quien fuera director Jurídico del Ministerio de Defensa, ubicado en el barrio Equipetrol Norte de la ciudad de Santa Cruz, quien se apersonó a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para presentar su declaración de forma voluntaria. En su domicilio se encontró una caja con documentación de varios procesos de contratación, incluido un proceso del sistema de transporte BRT de Santa Cruz. El tercer allanamiento se realizó en la urbanización Rosales de la zona de Achumani de la ciudad de La Paz, que pertenece a Alan Menacho, exasesor del Ministro de Defensa, Fernando López, donde se encontró documentación del proceso de contratación, resoluciones, documentos de la Contraloría General del Estado (CGE) y fotocopias del proceso de compra de gases lacrimógenos. El cuarto allanamiento fue al domicilio de Pedro Rea, exdirector de Logística del Ministerio de Defensa, donde se encontró documentación de distintos departamentos, terrenos, proyectiles de escopeta, cartuchos de munición, vestimenta tipo militar, una computadora personal perteneciente a esa Cartera de Estado, una serie de depósitos para Isabel Pantoja Barroso y fotografías con el exministro de Defensa. Así también se encontraron dos cajas con documentación referente al proceso de gases lacrimógenos y sellos que le pertenecían. El quinto allanamiento fue realizado en el domicilio del exjefe de Gabinete de Arturo Murillo, Rodrigo Méndez, quien se encuentra detenido en Estados Unidos (EEUU), en la zona de Keru Keru de la ciudad de Cochabamba. En ese lugar se encontró una gran cantidad de copias de depósitos financieros, extractos bancarios, entre la esposa de Rodrigo Méndez y el señor Murillo. Además se pudo identificar documentos de análisis del Golpe de Estado, cartas entre Méndez y Murillo, entre otras cosas. El sexto allanamiento fue a una oficina de abogados de propiedad de Méndez, donde se encontró gran cantidad de documentación. El séptimo allanamiento se realizó en un domicilio de la zona de Calacoto de la ciudad de La Paz, perteneciente a Sergio Zamora, quien fungía como director Administrativo del Ministerio de Gobierno cuando se elaboraron las notas a la empresa Cóndor de Brasil para que utilicen como empresa intermediaria a Bravo Tactical Solutions LLC. El octavo fue en el domicilio del excuñado de Murillo, Daniel Aliss, donde se constató que ya no habitaba allí. El noveno allanamiento se realizó en el domicilio de Lichtenfeld en la zona de Cala Cala. El décimo a la casa de la hermana de Murillo, Mireya Murillo en Tiquipaya, donde se encontró recibos de depósitos, memorias USB’s y SD, computadoras, tarjetas de débito y de crédito, entre otros elementos.