COED Santa Cruz recomienda a municipios medidas para contener aumento de casos positivos de Covid-19







29/05/2021 - 07:39:38



El Comité de Emergencia Departamental (COED) de la Gobernación cruceña, determina recomendar a los municipios del departamento, aplicar medidas de restricción, con el fin de evitar el ascenso de los casos positivos de Covid-19.

El gobernador Luis Fernando Camacho, quien lideró la reunión del COED, resaltó la participación de sectores e instituciones cruceñas para coordinar las acciones a tomar en los siguientes días, según un comunicado de prensa.



Entre las medidas sugeridas, están la restricción de circulación vehícular, aplicar horario continuo en jornadas laboral en instituciones públicas y privadas, encapsulamiento los días domingo y otras. "Lanzamos estas recomendaciones en base a los informes presentados por las autoridades de Salud", dijo Camacho.



Durante el informe de la situación epidemiológica en la que se encuentra Santa Cruz, el director del Servicio de Salud (Sedes), Erwin Viruez, indicó que el pico de la pandemia se dará en las próximas 2 semanas, señalando a la vez que los municipios del área metropolitana son los que tienen mayor cifra de casos positivos de Covid-19.



Por su parte, el alcalde del municipio cruceño, Johnny Fernández, determinó flexibilizar las medidas de circulación vehicular en la ciudad, argumentando que la restricción desde las 20 horas, generó aglomeración de la población, por lo que dispuso ampliar la circulación y el transporte hasta las 23 horas.



En la reunión del COED, estuvieron presentes junto al gobernador, el Secretario de Salud, Fernando Pacheco; Secretario de Seguridad Ciudadana, Coronel Rubén Suárez, además de los alcaldes de diferentes municipios: Johnny Fernández de Santa Cruz de la Sierra; Regys Medina, de Montero; Raúl Alvis, de Cotoca; Sandra Muñoz, de Colpa Bélgica; Neptaly Mendoza, de Porongo; así también representantes del Comité Pro Santa Cruz, Colegio Médico, Policía, Brigada Parlamentaria, Amdecruz y otras instituciones del departamento.

SUGERENCIAS:



1. Mantener la prohibición de circulación de personas y todo tipo de vehículos motorizados y no motorizados público y privado, el día domingo 30 de mayo del 2021, durante las 24 horas, y, se sugiere extender la medida los días domingos 06 y 13 de junio del 2021.



2. Permitir que las actividades de los comercios, mercados, supermercados y demás actividades económicas, funcionen hasta las 20:00 p.m., y el transporte público hasta las 22:00 p.m.; permitiendo la circulación de los ciudadanos hasta las 23:00 p.m., a efectos de que puedan desplazarse a sus domicilios.



3. Mantener la prohibición de circulación de personas y de todo tipo de vehículos motorizados y no motorizados, públicos y privados, de lunes a sábado, entre horas 23:00 p.m. a 05:00 a.m. Autorizando de manera excepcional, la circulación de los vehículos de servicios esenciales, vehículos de emergencia y/o por fuerza mayor, cadena alimenticia y abastecimiento, Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, Gobiernos Autónomos Municipales, Fuerzas Armadas, Policía Boliviana y personal de salud.



4. Sugerir a los municipios del Departamento, de acuerdo a su nivel de riesgo (COVID-19), implementar medidas de contención necesarias.



5. Prohibir el consumo de bebidas alcohólicas, en bares, restaurantes, locales, cantinas, karaokes, viviendas particulares, condominios, espacios públicos, así como también la realización de espectáculos privados, públicos y fiestas de todo tipo.



6. Podrán movilizarse los vehículos de servicio de transporte de carga interprovincial e intermunicipal de cualquier naturaleza, de lunes a domingo, las 24 horas del día a fin de abastecer la cadena alimentaria, materiales, productos e insumos y materias primas a todo el departamento.



7. Las correspondientes autorizaciones de circulación serán emitidas por los Gobiernos Autónomos Municipales.



8. Recomendar a las instituciones públicas y privadas, disponer la jornada laborar en horario continuo, de acuerdo a la naturaleza de sus funciones; el ingreso y salida de manera escalonada y ordenada, a efectos de evitar aglomeraciones en las horas picos y en apoyo a la población que utiliza el transporte público.



9. Realizar patrullajes nocturnos en coordinación con la Policía Boliviana, Fuerzas Armadas, Ministerio Público, Gobiernos Autónomo Municipales y otras instituciones.



10. Fortalecer el Sistema de fiscalización, control y vigilancia, en coordinación entre los niveles de gobierno, para evitar el contrabando, especulación y sobreprecio de los medicamentos para la atención de los pacientes del COVID-19.



11. Se recomienda continuar la coordinación con AMDECRUZ, Gobiernos Indígenas y otras instituciones pertinentes, para la adopción de medidas y previsiones de contención contra el COVID 19, para el día jueves 03 de junio de 2021, feriado de Corpus Christi, de acuerdo a los reportes epidemiológicos y su nivel de riesgo.