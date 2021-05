Aumentan casos de pacientes que mueren por falta de oxígeno y UTI





29/05/2021 - 07:18:21

Página Siete.- Entre el lunes y el viernes se registraron más casos de pacientes con Covid-19 que murieron por la falta de oxígeno y porque no consiguieron espacios en las unidades de terapia intensiva en hospitales de Cochabamba, Tarija y Santa Cruz. Según el personal de salud y reportes de medios locales, la carencia de oxígeno y de UTI cobró la vida de al menos nueve personas. De acuerdo con los representantes de las funerarias, en la actualidad aumentaron los casos de personas que fallecieron por Covid-19 en casa y que no consiguieron un espacio en un hospital. Ayer, a las 8:30, una mujer de la tercera edad con síntomas de Covid-19 murió en las puertas del Hospital del Norte en Cochabamba. Llegó en un taxi acompañada de sus familiares, quienes buscaban una UTI. “Estamos caminando de un lado a otro, peregrinando por la atención”, dijo un familiar, en la puerta del establecimiento. La adulta mayor no fue aceptada en este hospital porque estaba lleno. La jefa de emergencias, Karen García, explicó que la paciente llegó sin signos vitales al establecimiento; la versión fue comprobada por un médico que salió para atender a la señora. Según las familias de las personas afectadas, muchas personas llegan Hospital del Norte en Cochabamba luego de peregrinar por cinco establecimientos de salud, donde son rechazados por falta de espacio y de UTI. El alcalde Manfred Reyes Villa observó ayer que el Hospital Viedma, dependiente de la Gobernación, también colapsó y no recibe a más personas. El lunes, otras cinco personas con coronavirus perdieron la vida en el Hospital Obrero de Cochabamba. La administradora regional de la CNS, Jenny Magne, reveló que los cinco pacientes enfrentaron problemas por la gran demanda de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e indicó que este establecimiento ya no cuenta con espacios. “Los pacientes llegan demandando UTI y no tenemos capacidad de comprar (servicios) en el sector público o privado porque tampoco tienen estas camas (de terapia intensiva)”, aseguró. “Fallecieron por insuficiencia respiratoria a causa de falta de oxígeno en su sangre. Algún familiar interpretó ese problema por falta de (tubos de) oxígeno; pero este problema no lo tenemos en el hospital. Al contrario, el paciente necesita un ventilador (de terapia intensiva) para seguir respirando”, dijo Magne. El jueves, en el Hospital Obrero Nro. 7 de Tarija falleció una paciente a causa de esta insuficiencia. “A las 22:30 comenzó a faltar oxígeno, el hospital se aprovisionó a eso de la una de la madrugada, pero una persona tuvo que ver cómo murió su madre”, explicó el director del establecimiento de salud, Vladimir Rubín de Celis. El hijo de la paciente relató que durante cuatro horas no hubo oxígeno y por esta razón su madre perdió la vida. El Hospital Obrero de Tarija requiere, por día, entre 150 y 180 tubos de oxígeno, mientras que el San Juan de Dios, unos 250. El médico Rubín de Celis sostuvo que su dirección hace todo lo que está a su alcance para contar con reservas y dijo que la situación escapó de sus manos. Ante esa situación, el galeno pidió a las autoridades nacionales, departamentales y locales realizar gestiones urgentes para conseguir oxígeno. También se informó de la muerte de dos pacientes críticos —el lunes 24 de mayo— en la Clínica Grigotá de Santa Cruz de la Sierra por falta del gas medicinal. Michelle Montero, médica del citado centro de salud, informó a Fides que ni ellos ni los familiares pudieron evitar el fatal desenlace. Además, en Santa Cruz, las filas de vehículos en las plantas de oxígeno superan los dos kilómetros. Los familiares aguardan más de 24 horas para cargar un botellón. “Me indicaron que mi tía tiene el 90% de su pulmón dañado. No hay dónde atenderla”, aseguró una persona que buscaba un tanque de este insumo. Según los responsables de las funerarias, en los últimos días aumentaron los casos de personas que perdieron la vida en sus casas porque no consiguieron espacios en los establecimientos de salud y por la carencia de oxígeno. “Ya comenzamos a atender a familias de personas que fallecieron por la falta de oxígeno, como ocurrió en Cotoca y otras zonas. En los lugares donde se acaba este insumo, poco a poco ya se empiezan a registrar muertos. Lo que debería hacer el Gobierno es traer este insumo porque las personas mueren a causa de esta carencia”, dijo el vicepresidente de la Asociación Departamental de Funerarias de Santa Cruz, Miguel Salvatierra Pereira. El representante de las funerarias de Cochabamba, Juan Carlos Orellana, dijo que el Cementerio General de esa urbe realiza por día la cremación de 16 cuerpos. Además, otras familias llevan a sus seres queridos a hornos crematorios de alcaldías vecinas.