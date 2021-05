Salud: Quienes no se vacunan tienen entre 7 y 9 veces más riesgo de contraer el coronavirus





29/05/2021 - 06:58:53

El director de Gestión Hospitalaria del Ministerio de Salud, Herland Tejerina, informó que las personas que no se vacunen tienen entre siete a nueve veces más riesgo de contraer el coronavirus en comparación a quienes sí son inmunizados. La autoridad, entrevistada este viernes en el programa Primer Plano, de Bolivia Tv, destacó los resultados de la vacunación masiva implementada en el país e insistió en que la población mantenga las medidas de bioseguridad: lavado constante de manos, uso permanente del barbijo y distanciamiento social. "Hemos visto que hay todavía personas que son víctimas de la desinformación. Recordar que la vacunación es un derecho y, por lo tanto, es absolutamente voluntaria. Es también una responsabilidad personal, social y con la familia. Si es que uno no está protegido, corre un riesgo entre siete y nueve veces mayor de enfermarse, de contagiar a los seres queridos y de eventualmente caer en un estado grave", indicó. Por otro lado, Tejerina dijo que el Gobierno realiza todos los esfuerzos para dotar de oxígeno a los distintos hospitales y centros médicos del país. Se esperan cargamentos de ese insumo provenientes de Brasil y Chile. Manifestó que, de manera paralela, se instalarán centros móviles de generación de oxígeno en Cochabamba. Uno de ellos está situado en el Hospital del sur y el otro se pondrá en funcionamiento este fin de semana. ABI