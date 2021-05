Longaric: DS no fue aprobado para que Murillo cometiera un acto de corrupción





29/05/2021 - 06:55:07

Página Siete.- La excanciller Karen Longaric calificó ayer como un “absurdo jurídico” sugerir que el Decreto Supremo (DS) 4116 del 12 de diciembre de 2019, que autorizó la adquisición de “material bélico, bienes de uso militar y otros materiales relacionados” por excepción y en el extranjero fuera aprobado para que el exministro de Gobierno Arturo Murillo cometiera un acto de corrupción. “Es un absurdo jurídico y fuera de todo sentido común sugerir que el decreto supremo fue aprobado para que Murillo cometiera un acto de corrupción, como lo ha sugerido el Ministerio de Justicia de este Gobierno”, dijo Longaric a Página Siete. La detención de Murillo en Estados Unidos, acusado por la presunta comisión de soborno y lavado de dinero, desató una ola que removió el espectro político local, y puso en primer plano el DS 4116 suscrito por la exmandataria Jeanine Añez y su gabinete. Al respecto, el Ministerio de Justicia, a través de sus redes, sostuvo que entre el 29 de noviembre de 2019 al 27 de febrero de 2020, Añez y su gabinete firmaron tres decretos “para justificar la compra de agentes químicos represivos y disponer de presupuesto que fue usado en coimas y sobreprecio”, uno de los citados es el 4116. Longaric rechaza la postura de Justicia, afirmó que la norma “es un decreto como cualquier otro”, elaborado a pedido de un ministerio para que ese ministerio pueda realizar su trabajo. “Los decretos son redactados por el ministerio que los propone y pasan por una serie de instancias técnico-jurídicas (Udape y Conape), que analizan la factibilidad del tema y su legalidad, antes de ser discutidos y aprobados por el pleno del gabinete ministerial”, indicó. La excanciller agregó: “Los decretos son emitidos con el único propósito de desarrollar las labores gubernamentales, no para socapar la corrupción. Los involucrados en este acto de corrupción habrían aprovechado el decreto supremo para realizar esta compra fraudulenta”. La exautoridad dijo que las personas que asumieron un cargo en el gabinete de Añez debían trabajar con honestidad y si existen irregularidades deben ser investigadas. “Se debe investigar la responsabilidad de los ministerios y de las entidades estatales involucradas en el proceso de compra. Seguramente no hubo mala fe en ellas y simplemente actuaron de acuerdo a la norma, y no con el propósito de promover y apañar un acto de corrupción”, señaló. En tanto, el exministro de la Presidencia Jerjes Justiniano, quien ocupó el cargo del 13 de noviembre al 3 de diciembre de 2019, antes de la aprobación del DS 4116, afirmó a este impreso que “no era necesario” aprobar un DS para ese tipo de compras, porque se adquirían cada cierto tiempo. Sin embargo, conocida la irregularidad en el proceso de compra, aseguró que él denunció el hecho públicamente. “El año pasado lo denunciamos públicamente. Si la compra era del Ministerio de Gobierno, ¿por qué el contrato lo firma el Ministerio de Defensa? (…). En teoría eran armas químicas para la Policía, ¿por qué firma el Ministerio de Defensa? Eso nunca lo supe, pero es parte de las irregularidades de ese proceso de contratación”, afirmó. El abogado aseveró que ahora todos los exministros que firmaron el DS deberían ser llamados a declarar, así como Añez. Yerko Núñez “Saludo las investigaciones del Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad de EEUU, ya que muestra cómo se debe desarrollar una investigación seria por posibles delitos de corrupción”. (Exministro de Añez). José María Cabrera “En una investigación, la regla general es que no hay ninguna exclusión. La investigación por sí misma va arrojando nuevos elementos y nuevas necesidades. Lo que no debe hacer la justicia es quedarse de brazos cruzados”. (Exprocurador) Jerjes Justiniano “Como estaban haciendo cosas malas intentaron hacerlas bien en teoría y por eso intentaron respaldarse, porque ya sabían que era una compra irregular y quisieron respaldarse con la firma de un decreto”. (Fue ministro entre 13/11/19 y 03/12/19). Óscar Ortiz El exministro de Economía compartió un video que data del 28/09/20, en el que dice: “No estoy dispuesto a firmar ningún decreto que vaya contra el ordenamiento jurídico o que no tenga el suficiente respaldo legal”. Erick Foronda “Indefendible y vergonzosa la corrupción en proceso histórico que recuperó, con coraje, la Libertad. Un acto aislado y execrable. Nada manchará espíritu democrático de bolivianos. El futuro pertenece a los valientes”. (exsecretario de Añez)