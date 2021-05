Legisladores del MAS sugieren renuncia de Lanchipa tras conocer la detención de Murillo en EEUU





28/05/2021 - 19:26:30

Erbol.- Legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) cuestionaron la labor e incluso sugirieron la renuncia del fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, luego que se diera a conocer la detención del exministro de Gobierno Arturo Murillo en los Estados Unidos. El diputado Rolando Cuellar consideró que la justicia en el país del norte dio “cátedra” a Bolivia debido a que no se hizo ninguna acción para aprehenderlo y evitar que saliera del país a pesar de los procesos que tenía. Además, cuestionó que luego de conocerse la salida de Murillo del país, en noviembre del pasado año, recién se haya iniciado este 27 de mayo los trámites para su extradición. “Ahora sale con bombos y platillos el fiscal general con la extradición cuando debió hacerlo más de seis meses de investigación que ya va a ser un año y no ha hecho absolutamente nada”, criticó y dijo que “por moral” debería renunciar al cargo. El diputado del MAS Daniel Rojas se sumó al pedido para que Lanchipa de un “paso al costado” debido a que en su momento pudo realizar las diferentes acciones para evitar que Murillo se pueda dar a la fuga, sin embargo, no lo hizo. “Vemos muy decepcionante el actual del Fiscal General a estas alturas”, afirmó. El exministro de Gobierno de Jeanine Añez se encuentra detenido en Estados Unidos por el pago de sobornos y lavado de dinero obtenido de un negociado en la compra de material antimotín a través de un intermediario. En el país, enfrenta al menos nueve procesos relacionados a los delitos de uso de instrumento falsificado, falsedad material, falsedad ideológica, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución y a las Leyes, legitimación de ganancias ilícitas, entre otros.