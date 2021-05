Alcalde Arias llama a la población a evitar fiestas y aglomeraciones para no propagar Covid-19





28/05/2021 - 15:32:39

El alcalde de La Paz, Iván Arias Durán llamó este viernes a la población a no organizar fiestas, evitar el consumo de bebidas alcohólicas y las aglomeraciones, para de esa manera disminuir los contagios de la Covid-19 en las ciudades y en el departamento, pues en la última semana ha tenido un crecimiento sostenidos de los casos y decesos. “Le pedimos a la población esta semana que viene que suspendamos (las fiestas), no va a pasar nada en la vida si es que suspendemos (una celebración), pero por el contrario pueden suceder muchas cosas como la muerte si no tomamos medidas de autocontrol”, dijo el Arias en conferencia de prensa. Arias resaltó que las medidas que determinó el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) el jueves, tras una reunión de más de cuatro horas, están acorde con la situación que vive el departamento que es distinta a la que enfrentan Cochabamba y Santa Cruz, regiones con más contagios en la tercera ola del coronavirus. “Dios quiera que no lleguemos a esa situación (de Cochabamba y Santa Cruz). Nosotros estamos tomando las medidas de prevención para no llegar a esa circunstancia, porque si lo hacemos tendríamos que tomar otras medidas tal vez más radicales”, afirmó. La primera reunión del COED determinó medidas de prevención y restricción para la semana del 31 de mayo al 7 de junio, día en que se efectuará la evaluación para ver si los casos de Covid-19 bajaron o se incrementaron. Arias explicó que entre las medidas de prevención se encuentran: el incremento de puntos de vacunación y de los tres tipos de pruebas de Covid-19, reforzar el autocontrol y en el tema de la restricción están: la suspensión de eventos sociales, con o sin consumo de alcohol, cierre de karaokes y discotecas. Insistió en que las medidas regirán solo una semana y que después de una nueva evaluación estas pueden ser levantadas o radicalizadas dependiendo de la disminución o incremento de casos. Advirtió que los controles que realiza la comuna paceña, ahora, serán más estrictos y coordinados con la Policía, que participó de la reunión del COED en las que se asumieron medidas no solo para La Paz, sino para El Alto y el resto de los municipios del departamento. "Lo que nosotros estamos haciendo es evitar la aglomeración de personas porque es en los de mayor calor (ambientes cerrados) que se presentan la mayor cantidad de contagios", explicó Arias al destacar que las medidas son moderadas porque se está combinando salud con economía, esta última muy golpeada por la pandemia.