Procurador pide investigar a Camacho, Quiroga y Doria Medina porque avalaron acciones de Murillo





28/05/2021 - 14:52:03

ABI.- El procurador del Estado, Wilfredo Chávez, señaló que Fernando Camacho, Jorge Quiroga y Samuel Doria Medina, entre otros, deben ser convocados por la justicia dentro del proceso que se investiga por la compra irregular de gases lacrimógenos, porque en su momento avalaron las acciones de Arturo Murillo y fueron parte del golpe de Estado. “Estas personas en algún momento tienen que ser citadas por la justicia a dar su testimonio. Yo pienso que debe tenerse más fortaleza en esta investigación y otras para que se dé respuesta al pueblo boliviano, porque no hay persecución política y se ha demostrado con este y otros casos que han existido clanes mafiosos”, subrayó en entrevista con radio Patria Nueva. Chávez manifestó que resulta extraño que esos personajes ahora se muestren como acusadores de Murillo, a través de sus declaraciones y redes sociales, y pidan investigar y sancionar a todos los involucrados con el caso gases lacrimógenos, cuando no hace mucho hablaban de persecución política. “Es una estructura de hipocresía y cinismo en extremo que ellos ahora indiquen que esta detención está bien hecha, que se luche contra la corrupción, eso es hipocresía, porque ellos han impuesto a una presidenta de facto como Jeanine Áñez”, recordó. La autoridad lamentó que Camacho, Quiroga y Doria Medina ahora pretendan ser los juzgadores de Murillo cuando en 2020 fueron sus defensores. “Por poco ahora dicen que no estaban con el golpe, han impuesto ministros, han puesto directores de Impuestos Nacionales, ellos han respondido a sus intereses y se han librado de cuentas, eso tiene que investigarse, son cómplices de ese gobierno golpista, ellos han convivido. Quiroga era su diplomático y luego ambos fueron candidatos”, subrayó.