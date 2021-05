Alemania reconoce el genocidio colonial en Namibia y pagará 1.300 millones de dólares a descendientes





28/05/2021 - 08:53:04

DPA.- Alemania reconocerá oficialmente como genocidio los crímenes cometidos contra la población de Namibia hace más de 100 años, cuando el país africano estaba bajo su ocupación colonial. "Como gesto de reconocimiento al inconmensurable sufrimiento infligido a las víctimas, queremos apoyar a Namibia y a los descendientes de las víctimas con un importante programa de 1.100 millones de euros (1.340 millones de dólares) para la reconstrucción y el desarrollo", declaró el ministro de Relaciones Exteriores, Heiko Maas. Además, Alemania pedirá oficialmente perdón por los crímenes contra los miembros de los pueblos herero y namaqua. Las delegaciones de ambos países consiguieron llegar a un acuerdo sobre una declaración política conjunta tras casi seis años de negociaciones. El Imperio Alemán fue la potencia colonial en lo que hoy es Namibia de 1884 a 1915 y sofocó brutalmente las rebeliones. Según los historiadores, murieron unos 65.000 de los en total 80.000 hereros y al menos 10.000 de los 20.000 namaquas que habitaban el territorio. El Gobierno de Angela Merkel reconocerá desde una perspectiva actual la muerte de decenas de miles de personas en la antigua colonia del sudoeste de África como genocidio. Según trascendió, el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, presentará una petición oficial de perdón en una ceremonia en el Parlamento de Namibia. Los 1.100 millones de euros se utilizarán a lo largo de un periodo de 30 años principalmente para apoyar proyectos en las zonas de asentamiento de los herero y namaqua. Los fondos se centrarán en iniciativas de reforma agraria, agricultura, infraestructura rural y suministro de agua, así como en la formación profesional. Alemania subraya sin embargo que su reconocimiento del genocidio y la creación del fondo de ayuda no dan lugar a ninguna reclamación legal de indemnización, sino que se trata de una obligación política y moral. "Me complace y agradezco que se haya podido llegar a un acuerdo con Namibia sobre cómo abordar conjuntamente el capítulo más oscuro de nuestra historia común", dijo Maas. "Nuestro objetivo era y es encontrar un camino común hacia una auténtica reconciliación en memoria de las víctimas". La declaración conjunta aún no se ha firmado. Maas subrayó que esto no significa hacer "borrón y cuenta nueva". Si bien "el reconocimiento de la culpa y nuestra petición de disculpas es un paso importante para asumir los crímenes y forjar juntos el futuro", subrayó. Las negociaciones fueron llevadas a cabo por representantes de los dos gobiernos, pero los herero y los namaqua estuvieron también involucrados. Sin embargo, entre algunos portavoces de los grupos étnicos el acuerdo generó críticas. Una declaración de la Autoridad Tradicional Ovaherero y la Asociación de Líderes Tradicionales Namaqua aseguró que no es más que un acto de propaganda de Alemania para lavar su imagen y un engaño por parte del Gobierno namibio. Ambas organizaciones representan solo a una parte de los grupos étnicos, ya que hay por ejemplo ocho grupos herero reconocidos oficialmente por las autoridades y que participan en las negociaciones. Alemania se apropió a partir de 1884 de colonias en África, Oceanía y Asia Oriental, tras lo cual disponía del cuarto territorio colonial más extenso y era la potencia ocupante no sólo en el territorio de la actual Namibia, sino también en Camerún, Togo, Tanzania, en el puerto chino de Qingdao y en islas del Pacífico. El violento régimen de los alemanes provocó levantamientos y guerras. Con la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial (1914-1918), las potencias vencedoras se repartieron sus colonias. Las negociaciones estuvieron encalladas durante mucho tiempo a causa de la espinosa cuestión de la compensación económica por la explotación y la opresión coloniales. El Gobierno alemán aceptó pedir una "disculpa incondicional" al de Namibia, a su pueblo y a las comunidades afectadas, pero no quería utilizar el término "reparaciones", denunció el año pasado el presidente de Namibia, Hage Geingob.