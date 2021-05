Nuevo récord de casos en Argentina: 41.080 personas fueron reportadas con coronavirus





28/05/2021 - 08:43:17

Otras 551 personas murieron y 41.080 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, en tanto el ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza, estimó que "para fines de junio se va a cumplir con el primer hito con 12 millones de vacunados" contra la Covid-19. Con los fallecimientos y contagios reportados este jueves, suman 76.135 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 3.663.215 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud, informa Télam. La cartera sanitaria indicó que son 6.802 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 76,2% en el país y del 77,5% en el Área Metropolitana Buenos Aires. Según el Monitor Público de Vacunación actualizado a las 18, el total de inoculados asciende a 11.633.233, de los cuales 9.0663.128 recibieron una dosis y 2.570.105 las dos, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 14.193.954. De los 3.663.215 contagiados, 3.219.474 recibió el alta y 367.606 son casos confirmados activos. Las cifras de este jueves El reporte consignó que fallecieron 319 hombres y 224 mujeres, mientras que 2 personas de la provincia de Buenos Aires, 1 de Entre Ríos, 1 de Formosa, 1 de Neuquén y 2 de San Juan fueron reportadas sin dato de sexo. El Ministerio agregó que se realizaron en las últimas 24 horas 121.115 testeos y 13.571.645 desde el inicio del brote. Vacunación En este contexto, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, afirmó que "de la segunda ola vamos a salir con restricciones y vacunando", y en referencia a la llegada de vacunas al país estimó que "para fines de junio se va a cumplir con el primer hito con 12 millones de vacunados". Salvarezza aseguró a la FM Futurock: "No es un escenario disparatado pensar en vacunar a la mayoría de la población a fines de año", y remarcó: "La vacuna argentina podría estar en fase 3 a mediados de 2022". El funcionario nacional adelantó que se "puede aumentar el ritmo de vacunación pero el que llevamos es bueno, son cuatro millones y medio de personas al mes". En este sentido, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, señaló que "estamos con la expectativa de que lleguen más vacunas de AstraZeneca entre este fin de semana y la próxima semana, que serían más vacunas provenientes de Estados Unidos", explicó. Sobre la vacuna Sputnik V, su laboratorio desarrollador, el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Rusia, informó que las personas inmunizadas con las dos dosis contra el coronavirus, en caso de enfermarse "no emiten un virus viable, no son una fuente de peligro para otros" y "tienen un riesgo 14 veces menor" de sufrir la enfermedad en forma severa, según desarrollador de la vacuna. Los vacunados, en caso de contagiarse Covid-19 "no emiten un virus viable y, por lo tanto, no son una fuente de peligro para otros", dijo Vladímir Gushchin, jefe del Laboratorio de mecanismos de variabilidad poblacional de microorganismos patógenos del Centro Gamaleya durante un congreso, informó Russia Today. Gushchin aseguró también que "los que hayan recibido ambas dosis de la vacuna, en caso de enfermedad, tienen un riesgo 14 veces menor de sufrirla en forma moderada y severa".