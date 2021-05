EE. UU.: Levantar las sanciones a Venezuela sin compromisos sería un error





28/05/2021 - 08:25:19

VOA.- El embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, opinó este jueves que sería una estrategia errada levantar las sanciones económicas contra el gobierno de Nicolás Maduro sin obtener a cambio “compromisos” de su parte en un proceso formal de negociaciones. Story manifestó además su apoyo al proceso de diálogo político que aspira a iniciar en algún momento de las próximas semanas la oposición venezolana con delegados del gobierno madurista, acompañada de sus aliados internacionales. “Apoyamos a las fuerzas democráticas de Venezuela, a los venezolanos, en este proceso de diálogo. Los logros que van llegando vamos evaluando y vamos pensando cómo hacer cambios en las sanciones. Levantar las sanciones sin tener compromisos fundamentales sería un error”, apuntó. El diplomático realizó sus comentarios mientras conversaba en su programa Aló Embajador, con Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por al menos 50 gobiernos del mundo, entre ellos Estados Unidos. Story, quien mudó en 2019 su despacho de Caracas a Bogotá por las tensiones políticas con el gobierno de Maduro, insistió en que los voceros de la Administración Biden han reiterado su disposición a evaluar las sanciones, “siempre y cuando haya cambios irreversibles, que son contundentes, importantes, en la restauración de la democracia en Venezuela”. La invitación de Story a Guaidó a su programa, que transmite semanalmente por las redes de la embajada de Estados Unidos en Venezuela en Facebook, YouTube y Twitter, ocurre justo cuando la oposición promueve un “acuerdo de salvación nacional” que involucra negociaciones con el gobierno de Maduro. El líder opositor defendió la iniciativa de sentarse por tercera vez a dialogar con el oficialismo venezolano, luego de los intentos fallidos de República Dominicana, en 2017, y Noruega y Barbados, en 2019. Garantizó que hay “unidad” entre los partidos opositores y la sociedad civil para lograr pronto un acuerdo político que derive en “elecciones libres y justas” y atención a “la emergencia humanitaria” que hay, a su entender, en el país. “El gran llamado es a respaldar a esta plataforma unitaria. El objetivo de los venezolanos es el mismo: que termine la dictadura. Maduro está ahí. Es un dictador, usurpa el poder de facto. Lo que hemos construido son alternativas para enfrentarlo”, apuntó, ante la duda de un participante del público sobre si negociar con Maduro significará reconocer su legitimidad. “Estamos preparados” Guaidó manifestó que las fuerzas políticas que le apoyan en su iniciativa de diálogo están “preparadas” ante la posibilidad de que Maduro busque distender las negociaciones o ganar tiempo para mantenerse en el poder. “Sabemos que los utilizan [los procesos de diálogo] siempre para distender la presión, pero en este caso, entendiendo que lo vuelvan a intentar, con nuestros aliados estamos preparados para evaluar esa posibilidad”, advirtió. Story, por su lado, manifestó su complacencia por la unión de voluntades en la oposición venezolana a favor del nuevo proceso de negociaciones políticas. “Unidad, no quiere decir unanimidad, pero me parece que unidad sí existe. Tantos políticos importantes del país, que han sufrido y trabajado, están en la dirección de una solución negociada. Puede haber diferencias de los tiempos, de la postura, pero realmente hay tantos que están en esa dirección. Es como si fuera una negociación Maduro contra toda Venezuela”, manifestó. El ex candidato presidencial Henrique Capriles Radonski y el diputado opositor Stalin González expresaron esta semana su respaldo al acuerdo propuesto por Guaidó, apenas meses luego de que ventilaran sus diferencias sobre las estrategias y tomas de decisiones de su llamado gobierno interino. Tanto Story como Guaidó se refirieron a la propuesta de un grupo de opositores de un referendo revocatorio presidencial este año o el próximo. “Yo diría que sí” apoyaría la idea, dijo el diplomático estadounidense, quien la valoró como “una herramienta” de solución política que existe en la Constitución venezolana. Guaidó, por su parte, la consideró como “una opción constitucional”. “El reto tiene que ver no con la herramienta, sino con las condiciones, que sea una solución real al conflicto. Cuál va a ser la herramienta específica es parte del debate” en las negociaciones con Maduro y la comunidad internacional, dijo. Story, asimismo, comentó la falta de transparencia en el acuerdo reciente de Maduro con China para la llegada a Venezuela de 1,3 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19. “¿Dónde está la transparencia? ¿Pagaron o no pagaron? Yo creo que pagaron, porque pagaron a los rusos [por otras decenas de miles de dosis]. ¿Para quién van las vacunas, para el amigo del amigo del ‘enchufado’ -como se llama en Venezuela a quien se enriquece haciendo negocios con el gobierno de Maduro- o de una forma transparente para que todos tengan?”, se preguntó el embajador. Recordó a Guaidó que la Administración Biden ha prometido donar 80 millones de vacunas contra el nuevo coronavirus a otros países y le felicitó por mantener delegados en una mesa técnica de salud junto a voceros del oficialismo.